Dodik: Srpska se brani radom, odgovornošću i poštovanjem svog naroda

ATV

15.02.2026

08:15

11
Милорад Додик на Свечаној академији
Foto: ATV / Branko Jović

Republika Srpska se brani radom, odgovornošću i poštovanjem svog naroda, a ne uvredama na njegov račun, rekao je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a.

- Pobjedom Siniše Karana narod u Srpskoj je još jednom jasno pokazao da vjeruje u politiku koju vodi SNSD. Tokom sedmice prisustvovao sam otvaranju novog objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom na UKC u Banjaluci, što predstavlja još jednu pobjedu Republike Srpske - napisao je Dodik na Instagramu.

Milorad Dodik

