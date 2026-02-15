Dodik: Srpska se brani radom, odgovornošću i poštovanjem svog naroda

Izvor:
ATV
15.02.2026
08:15
Komentari:11
Republika Srpska se brani radom, odgovornošću i poštovanjem svog naroda, a ne uvredama na njegov račun, rekao je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a.
- Pobjedom Siniše Karana narod u Srpskoj je još jednom jasno pokazao da vjeruje u politiku koju vodi SNSD. Tokom sedmice prisustvovao sam otvaranju novog objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom na UKC u Banjaluci, što predstavlja još jednu pobjedu Republike Srpske - napisao je Dodik na Instagramu.
