Jedanaest osoba povrijeđeno u eksploziji na karnevalu

Jedanaest osoba povrijeđeno je u subotu, od kojih jedna teško, kada je eksplodirao vazdušni kompresor topa za konfete tokom karnevala u švajcarskom mestu Šabl u kantonu Vale, prenijeli su lokalni mediji.

Teško povrijeđena osoba je helikopterom prebačena u bolnicu, saopštila je kantonalna policija.

Incident se dogodio tokom karnevalske parade, a istraga će utvrditi tačan uzrok i sve okolnosti, saopštila je policija.

Četiri vozila hitne pomoći, tri helikoptera i mobilna jedinica intenzivne nege intervenisali su na mjestu nesreće.

Organizatori karnevala nisu željeli da komentarišu incident.

U kantonu Vale, mjesec i po dana nakon razornog požara u Kran-Montani, u kojem je tokom novogodišnje noći poginula 41 osoba, opštinske vlasti su pooštrile propise kako bi osigurale da se standardi protivpožarne bezbjednosti ispunjavaju u javnim objektima.