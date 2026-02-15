Logo
Large banner

Jedanaest osoba povrijeđeno u eksploziji na karnevalu

Izvor:

Agencije

15.02.2026

08:08

Komentari:

0
Једанаест особа повријеђено у експлозији на карневалу
Foto: Pexels

Jedanaest osoba povrijeđeno je u subotu, od kojih jedna teško, kada je eksplodirao vazdušni kompresor topa za konfete tokom karnevala u švajcarskom mestu Šabl u kantonu Vale, prenijeli su lokalni mediji.

Teško povrijeđena osoba je helikopterom prebačena u bolnicu, saopštila je kantonalna policija.

Сарајево саобраћајна несрећа

Društvo

Svjedok užasne nesreće: Prije ulijetanja u krivinu vozač je mahao rukama i pritiskao tramvajsko zvono

Incident se dogodio tokom karnevalske parade, a istraga će utvrditi tačan uzrok i sve okolnosti, saopštila je policija.

Četiri vozila hitne pomoći, tri helikoptera i mobilna jedinica intenzivne nege intervenisali su na mjestu nesreće.

Organizatori karnevala nisu željeli da komentarišu incident.

СПЦ

Društvo

Slavimo Sretenje Gospodnje: Djevojke treba da pripaze koga će prvog sresti

U kantonu Vale, mjesec i po dana nakon razornog požara u Kran-Montani, u kojem je tokom novogodišnje noći poginula 41 osoba, opštinske vlasti su pooštrile propise kako bi osigurale da se standardi protivpožarne bezbjednosti ispunjavaju u javnim objektima.

Podijeli:

Tagovi :

Švajcarska

Karneval

Eksplozija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Специјална акција против минхенских нарко-босова: Ухапшен држављанин БиХ

Svijet

Specijalna akcija protiv minhenskih narko-bosova: Uhapšen državljanin BiH

4 h

0
Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле

Republika Srpska

Cvijanović: Naslovi o ubrzanom pristupanju BiH u NATO prodaja magle

4 h

3
Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

Svijet

Kamiondžija iz BiH vozio pijan i bez važeće vozačke

14 h

0
tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Vozač tramvaja smrti: Nisam kriv, žao mi je te omladine

14 h

0

Više iz rubrike

Специјална акција против минхенских нарко-босова: Ухапшен држављанин БиХ

Svijet

Specijalna akcija protiv minhenskih narko-bosova: Uhapšen državljanin BiH

4 h

0
Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

Svijet

Kamiondžija iz BiH vozio pijan i bez važeće vozačke

14 h

0
Драма на небу: Деструктивни путници преусмјерили руту авиона

Svijet

Drama na nebu: Destruktivni putnici preusmjerili rutu aviona

14 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Tvrdio da je majku pronašao mrtvu: Isplivala jeziva istina

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

11

Vic dana: Eskimi u pustinji

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner