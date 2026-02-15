Specijalna akcija protiv minhenskih narko-bosova: Uhapšen državljanin BiH

Kokain, kanabis, luksuzni satovi i sportski automobil vrijedan 100.000 evra – ovo je plijen specijalne jedinice u Minhenu koja je razotkrila narko-bosove, a među njima je i državljanin Bosne i Hercegovine.

U akciji „Zajedničke istražne grupe za narkotike“ (GER) Carinske istražne službe Minhen i Bavarske kriminalističke policije, sprovedenoj prije par dana, učestvovale su i specijalne policijske snage, saopštile su vlasti.

Dvojici osumnjičenih, starosti 47 i 38 godina, sa bosanskohercegovačkim odnosno turskim državljanstvom, stavlja se na teret da su u velikom obimu krijumčarili i trgovali narkoticima.

Radi se o ogromnim količinama: preko 300 kilograma marihuane, 50 kilograma hašiša i 29 kilograma kokaina. Pored toga, terete se i za trgovinu oko 1000 ilegalnih e-cigareta sa THC-om.

Droga je djelimično bila prokrijumčarena, a djelimično nabavljena na njemačkom crnom tržištu, da bi zatim iz Minhena bila dalje distribuirana. U tome ih je navodno pomagao 35-godišnji kurir, takođe iz Minhena.

Kurira je istog dana kontrolisala granična policija na autoputu A8 kod Nojkirhena. U njegovom vozilu pronađeno je 270 grama kokaina. Droga i automobil su zaplijenjeni, a kurir je imao dvojno, njemačko-srpsko državljanstvo. On je uhapšen na licu mjesta

U daljim pretresima četiri minhenska stana i jedne poslovne adrese u okrugu Firstenfeldbruk, istražitelji su zaplijenili dodatnih 200 grama kokaina, 7000 evra gotovine, luksuzni mercedes sportski automobil vrijedan oko 100.000 evra, kao i luksuzne satove ukupne vrijednosti preko 80.000 evra.