Logo
Large banner

Specijalna akcija protiv minhenskih narko-bosova: Uhapšen državljanin BiH

Izvor:

Agencije

15.02.2026

07:45

Komentari:

0
Специјална акција против минхенских нарко-босова: Ухапшен држављанин БиХ
Foto: Pixabay

Kokain, kanabis, luksuzni satovi i sportski automobil vrijedan 100.000 evra – ovo je plijen specijalne jedinice u Minhenu koja je razotkrila narko-bosove, a među njima je i državljanin Bosne i Hercegovine.

U akciji „Zajedničke istražne grupe za narkotike“ (GER) Carinske istražne službe Minhen i Bavarske kriminalističke policije, sprovedenoj prije par dana, učestvovale su i specijalne policijske snage, saopštile su vlasti.

Dvojici osumnjičenih, starosti 47 i 38 godina, sa bosanskohercegovačkim odnosno turskim državljanstvom, stavlja se na teret da su u velikom obimu krijumčarili i trgovali narkoticima.

Radi se o ogromnim količinama: preko 300 kilograma marihuane, 50 kilograma hašiša i 29 kilograma kokaina. Pored toga, terete se i za trgovinu oko 1000 ilegalnih e-cigareta sa THC-om.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Naslovi o ubrzanom pristupanju BiH u NATO prodaja magle

Droga je djelimično bila prokrijumčarena, a djelimično nabavljena na njemačkom crnom tržištu, da bi zatim iz Minhena bila dalje distribuirana. U tome ih je navodno pomagao 35-godišnji kurir, takođe iz Minhena.

Kurira je istog dana kontrolisala granična policija na autoputu A8 kod Nojkirhena. U njegovom vozilu pronađeno je 270 grama kokaina. Droga i automobil su zaplijenjeni, a kurir je imao dvojno, njemačko-srpsko državljanstvo. On je uhapšen na licu mjesta

U daljim pretresima četiri minhenska stana i jedne poslovne adrese u okrugu Firstenfeldbruk, istražitelji su zaplijenili dodatnih 200 grama kokaina, 7000 evra gotovine, luksuzni mercedes sportski automobil vrijedan oko 100.000 evra, kao i luksuzne satove ukupne vrijednosti preko 80.000 evra.

Podijeli:

Tagovi :

Državljanin BiH

Minhen

narko bos

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле

Republika Srpska

Cvijanović: Naslovi o ubrzanom pristupanju BiH u NATO prodaja magle

4 h

3
Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

Svijet

Kamiondžija iz BiH vozio pijan i bez važeće vozačke

14 h

0
tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Vozač tramvaja smrti: Nisam kriv, žao mi je te omladine

14 h

0
Киша пара пљуштаће наредне седмице за ове знакове

Zanimljivosti

Kiša para pljuštaće naredne sedmice za ove znakove

14 h

0

Više iz rubrike

Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

Svijet

Kamiondžija iz BiH vozio pijan i bez važeće vozačke

14 h

0
Драма на небу: Деструктивни путници преусмјерили руту авиона

Svijet

Drama na nebu: Destruktivni putnici preusmjerili rutu aviona

14 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Tvrdio da je majku pronašao mrtvu: Isplivala jeziva istina

14 h

0
Ко је имао највише контакта са Епстином

Svijet

Ko je imao najviše kontakta sa Epstinom

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

11

Vic dana: Eskimi u pustinji

12

00

Bivši ukrajinski ministar priveden na granici

11

57

Srećko umjesto na ražnju, završio kao ljubimac: Nevjerovatna sudbina najstarijeg vepra

11

54

Lindzi Von napustila bolnicu

11

40

Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner