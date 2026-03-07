Logo
Spavala sa 1.000 muškaraca za 12 sati: Boni Blu trudna

Спавала са 1.000 мушкараца за 12 сати: Бони Блу трудна
Foto: Youtube / Printscreen / Rob Moore

Glumica filmova za odrasle Boni Blu otkrila je zašto ne namjerava da prestane da radi tokom trudnoće.

Taja Bilinger (26), kako joj je pravo ime, objavila je da je trudna nakon što je na društvenim mrežama dokumentovala jaku mučninu i izrazit umor tokom nedavnog odmora na Tenerifima. Objava od 22. februara uslijedila je nakon, kako je sama nazvala, "misije razmnožavanja", tokom koje je tvrdila da je nekoliko nedjelja ranije u vili Lorda Davenporta u Londonu imala intimne odnose s 400 muškaraca bez zaštite.

@bonnie_btsx a common question being asked, will I stop my job whilst pregnant #bonnieblue #workwork #pregnant #bonniebluepregnant #eatwithme #foodtok ♬ original sound - bonnie_btsx

Blu je vijest prvi put objavila u Jutjub videu koji je brzo postao viralan, ali i izazvao skepticizam na internetu. Neki gledaoci su posumnjali da je trudnoća zapravo samo marketinški trik.

"Neću samo tako da stanem"

Na svom TikTok profilu Blu je objasnila kako planira da nastavi da raditi dok je trudna. "Ne, neću ove godine samo tako da prestanem da radim i povučem se. Mogla bih da odem u penziju, ali ne želim. Mnogo sam radila da izgradim ime u ovom poslu. Mnogi se s tim neće složiti, ali uložila sam mnogo vremena, truda i rada da bih došla ovdje gdje sam sada. Neću samo da stanem", rekla je.

U istom videu pojasnila je da veliki dio njenog posla ne izgleda onako kako ljudi zamišljaju, te da će nastaviti da snima sadržaj tokom cijele trudnoće, iako uz određena prilagođavanja. Govorila je i o planovima da zaradi dovoljno novca kako bi obezbijedila dugoročnu finansijsku sigurnost svoje porodice, dodajući da želi da budućim generacijama omogući da ne moraju da rade ako to ne žele. Blu je takođe istakla fleksibilnost svog posla, napomenuvši da može da radi dok putuje i stvara uspomene, umjesto da mora da raditklasičan kancelarijski posao.

Бони Блу

Scena

Boni Blu zabranjena na deset godina

Dodala je da ne namjerava da se uskoro povuče, te je potvrdila planove za odlazak na proljećne žurke u Meksiku, što je, kako kaže, radila i prethodnih godina. Kasnije je na Instagramu podelila video u kom nekoliko muškaraca nosi njene prepoznatljive plave skijaške maske, aludirajući da bi jedan od njih mogao biti otac njenog djeteta. "Ko je spreman da postane tata?" upitao je jedan od muškaraca iz grupe nakon što im je pokazao kako funkcioniše test za trudnoću.

Niz kontroverzi

Blu je poznata po provokativnom sadržaju osmišljenom za privlačenje pažnje. Zabranjen joj je ulazak u nekoliko zemalja nakon niza incidenata, a ranije je tvrdila da je u januaru prošle godine imala intimne odnose s više od 1000 muškaraca u samo 12 sati.

Јуди Пинеда

Scena

Iskušenica u manastiru postala glumica u filmovima za odrasle

U galeriji pogledajte fotografije Boni Blu tokom snimanja odnosa s više od 1000 muškaraca:

Blu se kasnije direktno osvrnula na kritike. "Ženama koje iskazuju bes prema meni jer su imale spontani pobačaj poručujem da je to pogrešno. Užasno je što su pretrpele takav gubitak i iskreno ne mogu ni da pojmim kroz šta su morale da prođu. Ali ja nisam uzrok tome", rekla je.

Бони Блу

Ljubav i seks

Spavala sa 1.057 muškaraca za 12 sati? ''Laže''

U jednom od kasnijih videa na TikToku Blu je pratiocima rekla da je "izuzetno uzbuđena" zbog trudnoće, istovremeno priznajući da postoji složen odnos između njene internet persone i privatnog života.

(Kurir)

