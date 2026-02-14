Ko je imao najviše kontakta sa Epstinom

Ko je imao najviše kontakta sa Džefrijem Epstinom u posljednjoj deceniji njegovog života? U godinama nakon što se Epstin izjasnio krivim za nuđenje seksualnih usluga maljoletnicama, održavao je konstantan kontakt sa širokom mrežom bogatih i moćnih ličnosti.

Tim za podatke časopisa The Ekonomist analizirao je 1,4 miliona Epstinovih imejlova kako bi mapirao njihove odnose, a jedno ime pominje se u samom vrhu liste - Boris Nikolić.

Tim Ekonomist-a pronašao je 500 osoba koje se najčešće pojavljuju i analizirao je njihovu vezu sa seksualnim prestupnikom, dobijajući sliku ljudi koji su bili u konstantnom kontaktu sa njim čak i nakon što je priznao krivicu za jezive optužbe sa maloljetnicama.

Među njima se nalaze Dejvid Stern, pomoćnik Endrua Mauntbatena-Vindzora, Leri Samers, bivši ministar finansija SAD i Gislejn Maksvel, Epstinova saradnica, koja je optužena za seksualnu trgovinu maloletnicama. Svi oni su bili u konstantnom kontaktu sa Epstajnom.

Njihovi podaci pokazuju da su neki ljudi razmjenjivali mejlove sa Epstinom više od stotinu puta mjesečno, kao što je to radio fizičar Lorens Kraus i bankarka Arijana de Rotšild.

Epstinova mreža zadirala u svaki dio društva

Kako bi pokazali koliko je Epstinova mreža zadirala u svaki dio društva, tim je izdvojio top 500 ljudi prema njihovoj industriji.

Ako se isključe Epstinovi mejlovi sa osobljem i poslovnim partnerima, 19 posto poruka sa njegovim vodećim dopisnicima bili su sa finansijerima, kao što je Džes Stejli, bivši izvršni direktor Barclays-a, 17 posto bili su sa akademskom zajednicom, kao što je imunolog Boris Nikolić (15.503).

Tu su i političari, kao što je Peter Mendelson, bivši britanski ambasador u SAD i Ehud Barak, bivši izraelski premijer, i ljudi iz medija i zabave, uključujući publicistu Pegi Sigal, novinar Majkl Volf i Vudi Alen. Na listi i Ilon Mask.

Na listi se nalazi i 18 trenutnih ili bivših milijardera, među kojima je i Ilon Mask.

Svi oni su bili u kontaktu sa Epstinom nakon što je 2008. godine priznao krivicu za seksualne prestupe. Većina ljudi sa kojima je bio u kontaktu rekla je da nije bila upoznata sa razmjerom njegovih zločina.

Razmjena imejlova Epstina i Nikolića

Mejlovi otkrivaju kako je Epstin podsticao bliskog saradnika da se sastane sa Endruom Mauntbaten Vindzorom, tada vojvodom od Jorka, na Svjetskom ekonomskom forumu u Švajcarskoj jer "je zabavan".

Razmjena poruka između Epstina i Borisa Nikolića, bivšeg savjetnika Bila Gejtsa, dogodila se u januaru 2010, šest mjeseci nakon što je Epstin pušten iz zatvora na Floridi, gd‌je je služio kaznu zbog dovođenja maloljetnice u prostituciju.

Endru je u to vrijeme bio specijalni predstavnik Velike Britanije za međunarodnu trgovinu i investicije.

Lanac mejlova, koji je 2025. objavio Kongres SAD, započinje Epstinovim pitanjem Nikoliću, koji je školovani ljekar i imunolog, da li se "nešto zabavio u Davosu" do tada, piše Times.

Nikolić, koji je nakon Epstinove smrti 2019. imenovan za izvršitelja njegovog testamenta, odgovara: "Druga vrsta zabave... Juče sam sreo tvog prijatelja Bila Klintona, potom Nikolu Sarkozija. Kasnije tog dana sastanak sa tvojim drugim prijateljem princom Endruom jer ima neka pitanja u vezi sa Microsoftom." Epstin odgovara: "Možeš reći Endruu da smo prijatelji".

Kada Nikolić naznačuje da od princa ništa ne traži zauzvrat, Epstin odgovara: "Da, tražiš. Trebaš da se smiješ i zabavljaš. On je dobar u tome... Vrlo je zabavan".

Nikolić odgovara: "Hvala! Čuo sam da nije baš zabavan, ali vjerujem tvojoj projceni. Bilo bi sjajno da si ovde. Upravo sam flertovao sa 22-godišnjom vrućom plavokosom Meksikankom sa plavim očima. Ispostavilo se da je sa mužem. Nisam imao priliku da ga provjerim. Ali, kako smo zaključili, sve što je dobro je iznajmljeno". Dodao je i emotikon koji trepće.

Nakon sastanka sa Endruom, Nikolić izvještava Epstina: "On je odličan... Mislim da bih zamijenio Davos za dobru nedjelju mode, mnogo je zabavnije".

Ova razmjena mejlova bila je među više od 20.000 dokumenata koje je Odbor za nadzor Predstavničkog doma dobio iz Epstinove imovine, a objavljeni su kao dio kongresne istrage o tome zašto diskreditovani finansijer nikada nije izveden pred federalni sud.

Ko je Boris Nikolić?

Biomatiks na svojoj zvaničnoj stranici navodi da je Boris Nikolić doktor i investitor koji je prethodno služio kao glavni savjetnik za nauku i tehnologiju Bila Gejtsa, vodeći odabrane investicione aktivnosti u profitnim i neprofitnim sektorima. Njegova ulaganja obuhvatala su sektore životnih nauka, informacionih tehnologija i zdravstva, uključujući kompanije poput Foundation Medicine, ResearchGate, Schrodinger i Nimbus Therapeutics.

Dr Nikolić je završio postdoktorsku obuku iz transplantacione imunologije na Harvard Medical School i radio kao docent medicine u Massachusetts General Hospital Harvard Medical School. Autor je više od 70 članaka, patenata i patentnih prijava te je suosnivač nekoliko biotehnoloških kompanija koje su kasnije prodate. Nikolić je stekao diplomu doktora medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, a kliničku obuku na Kliničkom bolničkom centru u Zagrebu.

Nikolić je u Upravnim odborima nekoliko portfeljskih kompanija Biomaticsa, uključujući Enkodia i Omniome. Takođe je posmatrač u odborima kompanija Cytrellis i Verve, prenosi Telegraf.

Epstin koristio studentske vize, kurseve engleskog i fiktivne brakove

Američki finansijer i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin koristio je studentske vize, kurseve engleskog jezika i fiktivne brakove da bi žene u njegovom okruženju ostale pod njegovom kontrolom, pokazuju dokumenta koja je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država.

Epstinova devojka Karina Šuljak, 2013. godine udala se za američku državljanku kako bi riješila pitanje američke vize, pokazuju dokumenta, prenosi Blumberg.

Šuljak je ušla na Stomatološki fakultet Univerziteta Kolumbija kao studentkinja iz Belorusije uz Epstinovu pomoć. Komunicirala je sa međunarodnim studentskim odeljenjem univerziteta da bi regulisala svoj imigracioni status. Epstin je angažovao mrežu advokata i kontakata kako bi Šuljak obnovila studentsku vizu, piše Blumberg. Među uključenima je bio i Greg Krejg, bivši savjetnik Bijele kuće i partner advokatske firme Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Prema dostupnim mejlovima, advokati su Epstinu preporučili da kontaktira imigracionu firmu koja je mogla da pruži pomoć. U avgustu 2013. Šuljak je počela da komunicira sa advokatom Ardom Beskardesom o planiranju braka. U oktobru iste godine, udala se u Njujorku, a tokom sljedećih godina je dobila zelenu kartu i američko državljanstvo, da bi se kasnije razvela od supruge, žene po imenu Dženifer.

Studentske vize

Dokumenti pokazuju da je Epstin plaćao kurseve engleskog jezika i pripremne testove za TOEFL za više žena, da bi im omogućio studentske vize.

Takođe, advokati iz njegovog okruženja su aplicirali za radne vize u kategoriji O-1 za žene sa "izuzetnim sposobnostima" u modelingu, komunikacijama i umetnosti. Epstin je čak garantovao kreditnu liniju od milion dolara za MC2 Model Management, agenciju za modele koja je, prema tužbama, dovodila devojčice u SAD radi seksualne eksploatacije, uključujući i one koje su završile kod Epstina.

Dosijei, takođe, prikazuju da je Epstina i njegovo okruženje brinulo da li žene uspijevaju da otputuju i da li imigracioni procesi funkcionišu kako je planirano, prateći svaki korak procesa.