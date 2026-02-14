Muž Tatjane Ječmenice priključen na aparate

Bivša teniserka Tatjana Ječmenica tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se u petak uveče dogodila na obilaznici kod Beograda.

Njen suprug, Darko Jevtić, zadobio je teške povrede i trenutno je u lošem stanju, nalazi na aparatima u šok sobi, dok ljekari čine sve da mu spasu život, saznaje "Blic".

Ko je Darko Jevtić?

Tatjana Ječmenica i Darko Jevtić su se vjenčali 2013. godine i imaju sina.

Darko Jevtić je dugogodišnji direktor Rukometnog kluba Vojvodina, u kojem je od 1993. godine i proveo je u klubu 33 godine! On je bio i na funkciji trenera, kasnije i direktora, gdje je do danas, a za to vreme je osvojio nevjerovatnih 37 trofeja.

Od Vojvodine je napravio giganta i najuspešniji klub u Srbiji, koji je bio relevantan faktor i na evropskom nivou, dok je u Srbiji dominirao godinama unazad, sve dok Partizan prošle sezone nije prekinuo dominaciju i osvojio titulu.