Automobil udario u kamion pa u autobus, ima stradalih

Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Nikšić-Grahovo, kada je automobil prvo udario u kamion, a potom u autobus.
Nesreća se dogodila u 14.25 časova u mjestu Sila Grahovska, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
Saobraćaj je na ovom dijelu puta prekinut, a vozila se preusmjeravaju na lokalni put.
