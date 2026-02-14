Logo
Automobil udario u kamion pa u autobus, ima stradalih

14.02.2026

17:24

Аутомобил ударио у камион па у аутобус, има страдалих
Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Nikšić-Grahovo, kada je automobil prvo udario u kamion, a potom u autobus.

Nesreća se dogodila u 14.25 časova u mjestu Sila Grahovska, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Маријо Дадић

Hronika

Nakon ubistva Pink Pantera: Četiri osobe privedene, za dvije se traga

Saobraćaj je na ovom dijelu puta prekinut, a vozila se preusmjeravaju na lokalni put.

Saobraćajna nesreća

Crna Gora

