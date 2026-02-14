Nakon ubistva Pink Pantera: Četiri osobe privedene, za dvije se traga

Nakon ubistva koje se jutros dogodilo u mostarskom naselju Zalik, policija je privela, saznaje Avaz, više osoba.

"Trenutno se u prostorijama Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a HNK nalaze četiri osobe nad kojima se provodi kriminalistička obrada, dok se za dvije osobe intenzivno traga. Sve navedene osobe dovode se u vezu s izvršenjem krivičnog d‌jela Ubistva nad M. D. rođenim 1983.godine", izjavila je za "Avaz" Ilijana Miloš, portparol Uprave policije MUP-a HNK.

Podsjetimo, Policijska uprava Mostar je jutros u 3.20 sati obaviještena od uposlenika Hitne medicinske pomoći Mostar da se u naselju Zalik nalazi muška osoba koja je preminula.

Nakon obavljenog uviđaja kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar utvrđeno je da je riječ o ubistvu te da je, najvjerovatnije, iz vatrenog oružja ubijen Marijo Dadić iz Bugojna zvani Pink Panter.

On je godinama bio nastanjen u Mostaru, a poznat je po nizu provalnih krađa te drugim krivičnim d‌jelima za koje je bio i osuđivan.