U Mostaru ubijen Marijo Dadić zvani Pink Panter: Serijski kradljivac, više puta osuđivan

Izvor:

Avaz

14.02.2026

12:05

Маријо Дадић
Foto: Policija

U mostarskom naselju Zalik nedaleko od ambulante ubijen je Marijo Dadić (39), saznaje portal "Avaza".

Riječ je muškarcu iz Bugojna koji je nastanjen u Mostaru, a zbog provalničkih vještina prozvan je "Pink Panter".

On iza sebe ima niz osuđujućih presuda upravo zbog provalničkih krađa, ali i drugih krivičnih d‌jela.

Muškarac je ubijen kod kontejnera koji se nalaze na parkingu, a tragovi krvi se vide na više mjesta u blizini mjesta nemilog događaja.

Татјана Јечменица

Hronika

Vozač kamiona nakon sudara u kom je poginula Tatjana Ječmenica: ''Sekunde su bile u pitanju''

Pripadnici MUP-a HNK se nalaze i dalje na terenu.

Ubistvo se desilo jutros u 3:20 sati, a policija je dobila prijavu uposlenika Hitne medicinske pomoći da je muška osoba preminula.

Prema informacijama s lica mjesta i dosadašnjem toku istrage ubistvo je počinjeno vatrenim oružjem. Međutim, to će biti utvrđeno obudkcijom koja je zakazana za danas u poslijepodnevnim satima. Policija raspolaže određenim informacijama koje se odnose na počinitelja i na tome se intenzivno radi, piše Avaz.

Ubistvo

Mostar

