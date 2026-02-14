Logo
Zelenaš iz Novog Grada u bjekstvu: Ojadio četiri osobe

Autor:

Stevan Lulić

14.02.2026

10:44

Зеленаш из Новог Града у бјекству: Ојадио четири особе
Foto: ATV

Policija u Novom Gradu prijavila Tužilaštvu N.R. iz ovog mjesta zbog sumnje da je zelenašenjem ojadio četiri sugrađanina.

On se sumnjiči da je u toku 2024. godine davao novac na zajam iskorištavajući teško imovinsko stanje oštećenih lica.

Na taj način je, kako se sumnja, za sebe ugovorilo i pribavilo nesrazmjernu protivpravnu imovinsku korist.

Гејзир избио у Домаљевцу

Gradovi i opštine

U BiH izbio gejzir, geolog tvrdi da ima nafte

"Osumnjičeno lice je trenutno nedostupno policijskim službenicima i za istim je raspisana potraga", kažu u Policijskoj upravi Prijedor.

