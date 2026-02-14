Zelenaš iz Novog Grada u bjekstvu: Ojadio četiri osobe

Autor:Stevan Lulić
Policija u Novom Gradu prijavila Tužilaštvu N.R. iz ovog mjesta zbog sumnje da je zelenašenjem ojadio četiri sugrađanina.
On se sumnjiči da je u toku 2024. godine davao novac na zajam iskorištavajući teško imovinsko stanje oštećenih lica.
Na taj način je, kako se sumnja, za sebe ugovorilo i pribavilo nesrazmjernu protivpravnu imovinsku korist.
"Osumnjičeno lice je trenutno nedostupno policijskim službenicima i za istim je raspisana potraga", kažu u Policijskoj upravi Prijedor.
