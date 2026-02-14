Djevojčica stradala tokom sankanja, druga povrijeđena

Tokom školskog skijaškog kampa u Austriji dogodila se teška nesreća na sankanju u kojoj su stradale dvije 13-godišnje učenice iz Minhena.

Jedna od djevojčica podlegla je teškim povredama.

Zanimljivosti Ove godine ljetno računanje vremena počinje ranije, evo i zašto

Prema navodima policije iz Salcburga, nesreća se dogodila tokom boravka učenika na zimovanju u blizini mjesta Rauris, manjeg turističkog mjesta.

Djevojčice su pohađale Luitpold-Gimnasium Minhen i bile su na organizovanom školskom skijanju.

Direktor škole Renate Mathias potvrdila je smrt učenice, nazvavši događaj velikom tragedijom. Istakla je da su djeca prije sankanja dobila bezbjednosna uputstva te su bila propisno opremljena, uključujući zaštitne kacige, koje su u austrijskoj pokrajini Salcburg obvezne za djecu mlađu od 15 godina.

Detalji o tačnim okolnostima nesreće za sada nisu poznati, kao ni zdravstveno stanje druge povrijeđene djevojčice.

Sletjele sa staze i udarile u stablo

Prema policijskom izvještaju, nesreća se dogodila u četvrtak oko 11:20 sati na sankalištu u sklopu lokalnog skijaškog područja.

Srbija Jeziva saobraćajka: Motociklista udario u drvo, nije mu bilo spasa

Tokom spuštanja niz padinu djevojčice su, iz za sada neutvrđenog razloga, sletjele sa staze i sankama udarile u stablo pored piste.

Obje su zadobile teške povrede te su helikopterom hitne pomoći prevezene u bolnicu. Uprkos naporima ljekara, jedna djevojčica preminula je sljedećeg dana.

Policija provodi istragu kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

Sankalište Krejzboden, na kojem se dogodila tragedija, otvoreno je svakodnevno, a mjesto Rauris dodatno promoviše i večernja sankanja uz rasvjetu.

Rauris je opština s oko 3.000 stanovnika u okrugu Cel am Se te se nalazi unutar područja Nacionalnog parka Hohe Tajern, najvećeg zaštićenog područja u Alpama.

Svijet Starica godinama ležala mrtva u kući, kćerka završila na psihijatriji

Nesreća je duboko potresla školu i lokalnu zajednicu, a istraga bi trebala rasvijetliti sve okolnosti koje su dovele do ove tragične smrti, prenosi "Feniks Magazin".