Logo
Large banner

Minić: Naš zavjet je jaka i stabilna Srpska

Izvor:

SRNA

14.02.2026

13:17

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Višegradu da je obaveza srpskog naroda da se sjeća slobodarskih ideja, njeguje kulturu sjećanja i da mu zavjet bude jaka i stabilna Srpska.

Minić je rekao da zajedničko obilježavanje Dana državnosti - Sretenja sa Srbijom govori o tome da su istorija, kultura i vjera iste.

Обиљежавање Дана бораца

Društvo

Širom Srpske obilježavanje Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata i Prvog srpskog ustanka

On je naveo da srpski ustanici, prilikom podizanja ustanka protiv otomanske vlasti u Orašcu, nisu imali saveznika, niti oružja, ali su "digli glavu za slobodu".

- Srpski narod se od tada do danas bori za slobodu. Stalno imamo neki rat - posljednji je Odbrambeno-otadžbinski, a sada imamo politički u kojem se agituje na uređenje Republike Srpske i njene institucije - rekao je Minić u Višegradu.

Minić je najavio da će pitanja boračkih kategorija biti zakonski uređena.

- Moramo pokazati da poštujemo one koji su, noseći slobodarski duh, stvarali Republiku Srpsku da bi mi mogli danas da živimo - rekao je Minić.

Цазин добија нову фирму

Ekonomija

Nova radna mjesta: U BiH se gradi pogon na 3.500 kvadrata

On je zahavalio predstavnicima Srbije što su danas došli u Višegrad na obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srpske i Srbije.

Onima iz Republike Srpske koji nisu došli u Višegrad, Minić je poručio da im je to bila obaveza.

U Višegradu je danas nastavljeno obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srpske i Srbije.

Republika Srpska i Srbija od prošle godine zajednički obilježavaju Sretenje - Dan državnosti Srbije i Republike Srpske

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Gradovi i opštine

Poznato stanje povrijeđenih u teškom udesu u Srpskoj

To je utvrđeno Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 8. juna 2024. godine.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Dan državnosti - Sretenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Љубав. вјенчање

Ljubav i seks

Prepoznajte signale i otkrijte da li vam je veza u krizi

57 min

0
Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

Scena

Pjevačica stala na noge poslije operacije: Nisam mogla...

1 h

0
Мрак вијека погађа Земљу овог датума

Nauka i tehnologija

Mrak vijeka pogađa Zemlju ovog datuma

1 h

0
Тава

Savjeti

Ova stvar ispušta otrov čim se zagrije: Ako je imate u kuhinji odmah je izbacite

1 h

0

Više iz rubrike

Којић: Опозиција из Републике Српске слуша странке из ФБиХ

Republika Srpska

Kojić: Opozicija iz Republike Srpske sluša stranke iz FBiH

1 h

1
Цвијановић: Рубијев говор инспиративан и отрежњујући

Republika Srpska

Cvijanović: Rubijev govor inspirativan i otrežnjujući

1 h

0
Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Dan boraca - simbol slobodarskih težnji srpskog naroda

3 h

1
Тришић Бабић: Историјско право Срба у Српској и Србији на заједничку будућност

Republika Srpska

Trišić Babić: Istorijsko pravo Srba u Srpskoj i Srbiji na zajedničku budućnost

3 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

06

Ove dvije vrste vježbanja vam mogu pomoći ukoliko imate problem sa spavanjem

14

03

Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

13

58

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

13

58

Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

13

52

Krenuo u pljačku, pa poginuo na ogradi postavljenoj zbog divljih svinja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner