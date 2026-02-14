Minić: Naš zavjet je jaka i stabilna Srpska

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Višegradu da je obaveza srpskog naroda da se sjeća slobodarskih ideja, njeguje kulturu sjećanja i da mu zavjet bude jaka i stabilna Srpska.

Minić je rekao da zajedničko obilježavanje Dana državnosti - Sretenja sa Srbijom govori o tome da su istorija, kultura i vjera iste.

On je naveo da srpski ustanici, prilikom podizanja ustanka protiv otomanske vlasti u Orašcu, nisu imali saveznika, niti oružja, ali su "digli glavu za slobodu".

- Srpski narod se od tada do danas bori za slobodu. Stalno imamo neki rat - posljednji je Odbrambeno-otadžbinski, a sada imamo politički u kojem se agituje na uređenje Republike Srpske i njene institucije - rekao je Minić u Višegradu.

Minić je najavio da će pitanja boračkih kategorija biti zakonski uređena.

- Moramo pokazati da poštujemo one koji su, noseći slobodarski duh, stvarali Republiku Srpsku da bi mi mogli danas da živimo - rekao je Minić.

On je zahavalio predstavnicima Srbije što su danas došli u Višegrad na obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srpske i Srbije.

Onima iz Republike Srpske koji nisu došli u Višegrad, Minić je poručio da im je to bila obaveza.

U Višegradu je danas nastavljeno obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srpske i Srbije.

Republika Srpska i Srbija od prošle godine zajednički obilježavaju Sretenje - Dan državnosti Srbije i Republike Srpske

To je utvrđeno Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 8. juna 2024. godine.