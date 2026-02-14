Minić: Naš zavjet je jaka i stabilna Srpska

Izvor:
SRNA
14.02.2026
13:17
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Višegradu da je obaveza srpskog naroda da se sjeća slobodarskih ideja, njeguje kulturu sjećanja i da mu zavjet bude jaka i stabilna Srpska.
Minić je rekao da zajedničko obilježavanje Dana državnosti - Sretenja sa Srbijom govori o tome da su istorija, kultura i vjera iste.
Društvo
Širom Srpske obilježavanje Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata i Prvog srpskog ustanka
On je naveo da srpski ustanici, prilikom podizanja ustanka protiv otomanske vlasti u Orašcu, nisu imali saveznika, niti oružja, ali su "digli glavu za slobodu".
- Srpski narod se od tada do danas bori za slobodu. Stalno imamo neki rat - posljednji je Odbrambeno-otadžbinski, a sada imamo politički u kojem se agituje na uređenje Republike Srpske i njene institucije - rekao je Minić u Višegradu.
Minić je najavio da će pitanja boračkih kategorija biti zakonski uređena.
- Moramo pokazati da poštujemo one koji su, noseći slobodarski duh, stvarali Republiku Srpsku da bi mi mogli danas da živimo - rekao je Minić.
Ekonomija
Nova radna mjesta: U BiH se gradi pogon na 3.500 kvadrata
On je zahavalio predstavnicima Srbije što su danas došli u Višegrad na obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srpske i Srbije.
Onima iz Republike Srpske koji nisu došli u Višegrad, Minić je poručio da im je to bila obaveza.
U Višegradu je danas nastavljeno obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srpske i Srbije.
Republika Srpska i Srbija od prošle godine zajednički obilježavaju Sretenje - Dan državnosti Srbije i Republike Srpske
Gradovi i opštine
Poznato stanje povrijeđenih u teškom udesu u Srpskoj
To je utvrđeno Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 8. juna 2024. godine.
Ljubav i seks
57 min0
Scena
1 h0
Nauka i tehnologija
1 h0
Savjeti
1 h0
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
3 h5
Najnovije
Najčitanije
14
06
14
03
13
58
13
58
13
52
Trenutno na programu