Cvijanović: Rubijev govor inspirativan i otrežnjujući

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je govor američkog državnog sekretara Marka Rubija na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji bio inspirativan i otrežnjujući.
"Državni sekretar SAD Marko Rubio održao je u Minhenu govor koji bi se u najkraćem mogao opisati kao inspirativan, temeljit, jasan i otrežnjujući", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
Rubio je u govoru na Minhenskoj konferenciji istakao da je ideja o svijetu bez granica i zamjeni nacionalnih interesa globalnim poretkom skupo koštala svijet.
On je ukazao da masovne migracije ugrožavaju koheziju i budućnost zapadnih zemalja, te destabilizuju njihova društva.
Istakao je i da UN imaju ogroman potencijal, ali da nemaju odgovore na najurgentnija pitanja i praktično ne igraju nikakvu ulogu.
Cvijanovićeva učestvuje na Minhenskoj bezbjednosnoj konferencije koja je vodeći forum za međunarodnu bezbjednosnu politiku.
Tokom konferencije biće održane brojne debate na visokom nivou o međunarodnoj bezbjednosti.
