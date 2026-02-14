Logo
Cvijanović: Rubijev govor inspirativan i otrežnjujući

Izvor:

ATV

14.02.2026

12:17

Komentari:

0
Цвијановић: Рубијев говор инспиративан и отрежњујући
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je govor američkog državnog sekretara Marka Rubija na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji bio inspirativan i otrežnjujući.

"Državni sekretar SAD Marko Rubio održao je u Minhenu govor koji bi se u najkraćem mogao opisati kao inspirativan, temeljit, jasan i otrežnjujući", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Rubio je u govoru na Minhenskoj konferenciji istakao da je ideja o svijetu bez granica i zamjeni nacionalnih interesa globalnim poretkom skupo koštala svijet.

On je ukazao da masovne migracije ugrožavaju koheziju i budućnost zapadnih zemalja, te destabilizuju njihova društva.

Istakao je i da UN imaju ogroman potencijal, ali da nemaju odgovore na najurgentnija pitanja i praktično ne igraju nikakvu ulogu.

Cvijanovićeva učestvuje na Minhenskoj bezbjednosnoj konferencije koja je vodeći forum za međunarodnu bezbjednosnu politiku.

Tokom konferencije biće održane brojne debate na visokom nivou o međunarodnoj bezbjednosti.

Tagovi :

