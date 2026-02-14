Logo
Košarac: Dan boraca - simbol slobodarskih težnji srpskog naroda

Izvor:

ATV

14.02.2026

10:54

Komentari:

1
Сташа Кошарац
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac čestitao je svim borcima Republike Srpske Dan boraca i Dan sjećanja na Prvi srpski ustanak, ističući da je ovaj praznik simbol slobodarskih težnji srpskog naroda u prošlosti i sadašnjosti, njegove državnotvornosti i želje da organizuje svoju državu.

- Tokom svih istorijskih izazova i iskušenja srpski narod je imao vjeru i uvijek smo bili na pobjedničkoj strani. Zato se danas sa ponosom sjećamo naših hrabrih heroja koji su živote i dijelove tijela ugradili u temelje slobode i Republike Srpske - napisao je Košarac na "Instagramu".

Hronika

Zelenaš iz Novog Grada u bjekstvu: Ojadio četiri osobe

On je istakao da njihova nesebična žrtva obavezuje sadašnje i buduće generacije da štite i jačaju otadžbinu Republiku Srpsku i srpski nacionalni identitet.

Staša Košarac

Komentari (1)
