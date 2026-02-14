Košarac: Dan boraca - simbol slobodarskih težnji srpskog naroda

Izvor:
ATV
14.02.2026
10:54
Komentari:1
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac čestitao je svim borcima Republike Srpske Dan boraca i Dan sjećanja na Prvi srpski ustanak, ističući da je ovaj praznik simbol slobodarskih težnji srpskog naroda u prošlosti i sadašnjosti, njegove državnotvornosti i želje da organizuje svoju državu.
- Tokom svih istorijskih izazova i iskušenja srpski narod je imao vjeru i uvijek smo bili na pobjedničkoj strani. Zato se danas sa ponosom sjećamo naših hrabrih heroja koji su živote i dijelove tijela ugradili u temelje slobode i Republike Srpske - napisao je Košarac na "Instagramu".
Hronika
Zelenaš iz Novog Grada u bjekstvu: Ojadio četiri osobe
On je istakao da njihova nesebična žrtva obavezuje sadašnje i buduće generacije da štite i jačaju otadžbinu Republiku Srpsku i srpski nacionalni identitet.
Republika Srpska
3 h5
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h5
Najnovije
Najčitanije
14
06
14
03
13
58
13
58
13
52
Trenutno na programu