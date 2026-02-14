Željka Mitrovića pokrala poznata voditeljka

"Željka Mitrovića je poznata voditeljka udarne emisije na Pinku pokrala za više od 50.000 evra. Klela se u dijete da to nije uradila i da je vrati na posao, pa se on nekako smilovao. Ali joj slijedi šut-karta", rekao je Božo nedavno.

Mitrović je kraj prethodne godine obilježio otkazima na Pinku, a nedavno je Božo Dobriša otkrio da neće dati bonuse onima koji su mu radili iza leđa.

"Za mnoge sa Pinka na kraju godine neće biti bonusa od Željka. Već su mu ih uzeli sami, ako me razumijete. Već smo navikli da nas Željko za svaku Novu godinu iznenadi raznim bonusima. Međutim, ove Nove godine mnogi će ostati bez, jer su pretjerali", rekao je Božo Dobriša.

"Željko je naš najbolji Djed Mraz. Baš oni za koje mislite da neće nikada to uraditi, baš ti su uzeli mimo zakona. Znate već i sami trenutnu situaciju na Pinku. Ne očekujem bonus, jer mi je dao mnogo više", poručio je Božo Dobriša.