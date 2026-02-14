Logo
Large banner

Željka Mitrovića pokrala poznata voditeljka

Izvor:

Alo

14.02.2026

10:39

Komentari:

0
Жељка Митровића покрала позната водитељка
Foto: Željko Mitrović/ YouTube

Voditelj Božo Dobriša šokirao je tvrdnjama da je poznata voditeljka Pinka navodno pokrala Željka Mitrovića.

"Željka Mitrovića je poznata voditeljka udarne emisije na Pinku pokrala za više od 50.000 evra. Klela se u dijete da to nije uradila i da je vrati na posao, pa se on nekako smilovao. Ali joj slijedi šut-karta", rekao je Božo nedavno.

Гејзир избио у Домаљевцу

Gradovi i opštine

U BiH izbio gejzir, geolog tvrdi da ima nafte

Mitrović je kraj prethodne godine obilježio otkazima na Pinku, a nedavno je Božo Dobriša otkrio da neće dati bonuse onima koji su mu radili iza leđa.

"Za mnoge sa Pinka na kraju godine neće biti bonusa od Željka. Već su mu ih uzeli sami, ako me razumijete. Već smo navikli da nas Željko za svaku Novu godinu iznenadi raznim bonusima. Međutim, ove Nove godine mnogi će ostati bez, jer su pretjerali", rekao je Božo Dobriša.

het

Društvo

HET: Od sutra regulisano ispuštanje vode iz hidroelektrane i rast nivoa Trebišnjice

"Željko je naš najbolji Djed Mraz. Baš oni za koje mislite da neće nikada to uraditi, baš ti su uzeli mimo zakona. Znate već i sami trenutnu situaciju na Pinku. Ne očekujem bonus, jer mi je dao mnogo više", poručio je Božo Dobriša.

Podijeli:

Tagovi :

Željko Mitrović

pink

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Тијана Ајфон од вјереника за Дан заљубљених добила џип вриједан 140.000 евра

Scena

Tijana Ajfon od vjerenika za Dan zaljubljenih dobila džip vrijedan 140.000 evra

5 h

0
Ана Ивановић након развода у друштву холивудске фаце

Scena

Ana Ivanović nakon razvoda u društvu holivudske face

15 h

0
Скинула се Адријана Лима, показала зашто и даље доминира модном пистом

Scena

Skinula se Adrijana Lima, pokazala zašto i dalje dominira modnom pistom

15 h

0
Ален Витасовић

Scena

Popularni pjevač otkrio da je teško bolestan: Ima cirozu

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

13

58

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

13

58

Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

13

52

Krenuo u pljačku, pa poginuo na ogradi postavljenoj zbog divljih svinja

13

51

Prenos: Sretenjska akademija povodom donošenja prvog Ustava Kneževine Srbije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner