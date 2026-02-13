Logo
Large banner

Skinula se Adrijana Lima, pokazala zašto i dalje dominira modnom pistom

13.02.2026

22:27

Komentari:

0
Скинула се Адријана Лима, показала зашто и даље доминира модном пистом

Manekenka Adrijana Lima ponovo je dokazala zašto decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Gd‌je god da se pojavi, pažnja javnosti je zagarantovana, a svaki njen angažman u svijetu mode momentalno postaje tema dana.

U najnovijoj kampanji brenda Victoria's Secret, snimljenoj povodom Dana zaljubljenih, Adrijana je zablistala zajedno sa Kendis Svonpul. Dve modne ikone pozirale su u izazovnim komadima veša, a serija fotografija izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, prenosi Ona.rs.

Posebnu pažnju privukli su kadrovi u kojima fatalna Brazilka samouvereno nosi minimalistički model, demonstrirajući figuru po kojoj je godinama prepoznatljiva.

Niz pohvala samo je potvrdio da Adrijana i dalje ima status jedne od najomiljenijih manekenki među fanovima širom svijeta.

djokovic nadal tanjug ap STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Tenis

Nadal digao Srbiju na noge izjavom o Đokoviću: Gotovo je

Adrijana Lima je dio Victoria's Secret priče još od 2000. godine, a na velikoj povratničkoj reviji brenda jasno je pokazala da njen uticaj na modnu scenu ne jenjava. Harizma, stav i prepoznatljiva energija učvrstili su njen status veteranke koja i dalje dominira pistom.

Van modnih kampanja, Adrijana uživa u porodičnom životu. U braku je sa Andreom Lemerom, sa kojim je dobila sina, dok iz braka sa bivšim srpskim košarkašem Markom Jarićem ima dvije ćerke Valentinu i Sijenu.

Podijeli:

Tag :

Adrijana Lima

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ален Витасовић

Scena

Popularni pjevač otkrio da je teško bolestan: Ima cirozu

6 h

0
Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Scena

Nives Celzijus otkrila u čijem društvu uživa: Mazili smo se cijelo jutro

8 h

0
Милица Тодоровић се огласила након тужних вијести

Scena

Milica Todorović se oglasila nakon tužnih vijesti

8 h

0
Стоја изненадила одлуком: Убрзо планирам да напустим пјевање

Scena

Stoja iznenadila odlukom: Ubrzo planiram da napustim pjevanje

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

Nevjerica: Hitno zatražena provjera suđenja nakon poraza Partizana od Reala

22

59

Italijan gledao kako mu lopov iz BiH ulazi u kuću pa ga uvukao u klopku

22

55

Incident na Jadranu: Teretni brod udario u Titovu rezidenciju

22

50

Da li je grijeh prati veš na crveno slovo: Sveštenik riješio dilemu

22

44

Nutricionisti otkrili koja je najgora navika za metabolizam

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner