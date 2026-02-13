Skinula se Adrijana Lima, pokazala zašto i dalje dominira modnom pistom

Manekenka Adrijana Lima ponovo je dokazala zašto decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Gd‌je god da se pojavi, pažnja javnosti je zagarantovana, a svaki njen angažman u svijetu mode momentalno postaje tema dana.

U najnovijoj kampanji brenda Victoria's Secret, snimljenoj povodom Dana zaljubljenih, Adrijana je zablistala zajedno sa Kendis Svonpul. Dve modne ikone pozirale su u izazovnim komadima veša, a serija fotografija izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, prenosi Ona.rs.

Posebnu pažnju privukli su kadrovi u kojima fatalna Brazilka samouvereno nosi minimalistički model, demonstrirajući figuru po kojoj je godinama prepoznatljiva.

Niz pohvala samo je potvrdio da Adrijana i dalje ima status jedne od najomiljenijih manekenki među fanovima širom svijeta.

Tenis Nadal digao Srbiju na noge izjavom o Đokoviću: Gotovo je

Adrijana Lima je dio Victoria's Secret priče još od 2000. godine, a na velikoj povratničkoj reviji brenda jasno je pokazala da njen uticaj na modnu scenu ne jenjava. Harizma, stav i prepoznatljiva energija učvrstili su njen status veteranke koja i dalje dominira pistom.

Van modnih kampanja, Adrijana uživa u porodičnom životu. U braku je sa Andreom Lemerom, sa kojim je dobila sina, dok iz braka sa bivšim srpskim košarkašem Markom Jarićem ima dvije ćerke Valentinu i Sijenu.