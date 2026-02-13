Logo
Stoja iznenadila odlukom: Ubrzo planiram da napustim pjevanje

13.02.2026

Pjevačica Stoja Novaković nastupila je prošle noći jednom restoranu u prestonici, a pred sam početak progovorila je o odnosu sa svojim suprugom, ali i najavila povlačenje sa estrade.

Stoja je sve iznenadila svojom odlukom:

"Moj muž i ja smo zaljubljeni već 22 godine, ljubav treba slaviti svaki dan. Ja recimo jako volim da idem u neki spa, uvijek me lijepo iznenadi. Ja nisam uopšte romantična, ali on je taj koji zna i podsjeti me da budem romantična. Treba nešto i da se doda i začini u braku", rekla je pjevačica, pa otkrila da želi da se povuče sa estrade.

Љубав

Zanimljivosti

Znakovi koji čine najskladnije parove - i izgledom i karakterom

"Ja jedva čekam da odem da se malo ohladim od estrade i ubrzo planiram da napustim pjevanje, biće na Jutjubu, i novih pjesama, ali nastupa ne vjerujem. Nisam ni umorna, ni ništa, samo treba dati prostora i za mlade, da budu viđeni, da zarade i da se druže sa publikom. Ja to uvijek govorim, tako da eto. Gledaću da više uživam. Mene ne radi popularnost, toliko sam se naradila. Volim svoju publiku, koncert ne planiram, možda sam izuzetak, ali mene to ne interesuje. Nikad se nisam laktala da budem u prvom planu, već sam bila skromna, ponosna sam na svoje godine. Baš me briga da li sam debela ili mršava, svaka žena je lijepa na svoj način, žene treba da se poštuju i vole onakve kakve jesu. Nemam namjeru da se mijenjam ni mužu ni nikome”, rekla je Stoja, prenosi Grand TV.

