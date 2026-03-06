Logo
Deveti protesti u Sarajevu: Ovo su zahtjevi studenata

06.03.2026

12:31

Протести у Сарајеву
Foto: YouTube/Screenshot

U Sarajevu se održavaju deveti po redu protesti mladih nakon tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio mladi student Erdoan Morankić, a četiri osobe povrijeđene, uključujući maloljetnicu kojoj je amputirana noga.

Nije dovoljna ostavka, tražimo da se imenuje nova Vlada Kantona Sarajevo, zahtjevi su studenata.

Takođe, traže siguran javni prevoz, samim tim redovnu kontrolu Grasa.

Istovremeno, u toku je sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će biti razmatrana ostavka premijera Vlade. Kantona Nihada Uka što je bio povod današnjeg okupljanja mladih.

Ивица Дачић-2602026

Srbija

Nove informacije o stanju Ivice Dačića

