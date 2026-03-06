Nermin Nikšić podnio krivičnu prijavu protiv Sebije Izetbegović

Premijer FBiH i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić uputio je danas dopis i prijavu POSKOK-u u vezi sa jučerašnjom izjavom Sebije Izetbegović.

U saopštenju za javnost iz SDP-a su naveli kako je Nikšić ovo uradio zbog izjava Sebije Izetbegović na društvenim mrežama.

"Poslanik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo i supruga predsjednika SDA juče je na društvenim mrežama javno najavila objavljivanje novih poruka s telefona izuzetih od strane POSKOK-a u sklopu ranije afere curenja poruka iz istražnog postupka. Izjavom 'idu vam uskoro i poruke iz oduzetih telefona, a idu i izbori', Sebija Izetbegović je javno potvrdila spregu između pojedinaca iz pravosudnih institucija koji vode istrage sa političkim vrhom SDA i pojedinim medijima koji su u očiglednom zajedničkom djelovanju konstruisali tzv. aferu 'Spengavanje'", naveli su iz SDP-a.

U izjavi je Sebija Izetbegović, kako tvrde iz SDP-a, potvrdila političku pozadinu i cilj ovakvog nezakonitog, konspirativnog djelovanja s namjerom diskreditacije političkih oponenata, zbacivanja s vlasti aktuelne većine i uticanja na izborne rezultate u oktobru tekuće godine.

"Smatrajući da se radi o neviđenom skandalu kojim su potvrđene sumnje o političkoj pozadini i povezanosti lica iz političkog života sa istražnim radnjama i njihovoj dubokoj uključenosti u proces, očekuje se hitna reakcija i ispitivanje svih uključenih u proces. To uključuje Sebiju Izetbegović koja je javno potvrdila da unaprijed zna za dostavljanje javnosti poruka iz telefona javnih zvaničnika, te vrijeme njihove objave u javnosti", poručuju.

Sve su naveli kao zloupotrebu pravosuđa.

"Ovakva vrsta zloupotrebe pravosuđa za razračunavanje s političkim neistomišljenicima uz otvorene prijetnje i najave 'curenja' istražnog materijala je nezabilježena u demokratskim društvima. Zato insistiramo na hitnom djelovanju kako bi se barem pokušao povratiti makar dio poljuljanog i izgubljenog povjerenja u nepristrasnost pravosudnih organa i institucija", zaključili su iz SDP-a Bosne i Hercegovine.