Vulić: Vijest da su naše Dobojlije bezbjedno stigle u Srpsku obradovala sve nas

Izvor:

SRNA

06.03.2026

08:13

Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić uputila je posebnu zahvalnost ambasadoru BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Bojanu Đokiću koji je svojim angažmanom pomogao da se organizuje povratak građana Republike Srpske iz Dubaija.

"Vijest da su naše Dobojlije bezbjedno stigle u Republiku Srpsku obradovala je sve nas. Zahvalni smo ambasadoru Đokiću koji je razgovarao sa menadžmentom kompanije `Flaj Dubai` i svojim angažmanom pomogao da se organizuje povratak naših sugrađana", rekla je Vulićeva Srni.

Zahvaljujući toj inicijativi i saradnji, ukazala je ona, Dobojlije, ali i ostali državljani BiH bezbjedno su se vratili svojim porodicama.

Ona je zahvalila i Republici Srbiji koja je pokazala spremnost da pruži podršku i pomoć kad god je to potrebno.

"Takva solidarnost i međusobno razumijevanje u teškim situacijama imaju posebnu vrijednost za sve naše građane", ocijenila je Vulićeva.

Kompanija "Flaj Dubai" realizovala je let iz Dubaija za Sarajevo sa državljanima BiH.

Ambasador BiH u UAE Bojan Đokić rekao je Srni ranije da je riječ o državljanima BiH koji su ostali u tranzitu u momentu kad su počeli sukobi na Bliskom istoku, kao i oni koji su imali planirano vraćanje u subotu i ponedjeljak za Sarajevo.

