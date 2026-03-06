Француски авион кренуо да евакуише грађане из Емирата: Затекла их ракетна ватра

Аутор:АТВ
Француски авион на путу ка Блиском истоку ради евакуације француских држављана био је приморан да се врати раније данас након ракетне ватре у региону.
Француски министар саобраћаја Филип Табаро рекао је да је лет, који је изнајмила компанија Ер Франс, требало да покупи француске држављане у Уједињеним Арапским Емиратима.
Табаро је рекао да повратак авиона показује колико је ситуација у региону нестабилна и колико је тешко безбједно спровести операције евакуације.
- Потпуно смо свјесни легитимних очекивања наших грађана који су тамо, али њихов повратак може се обавити само под гарантованим безбједносним условима - поручио је Табаро.
Становници Дубаија су синоћ добили још једно упозорење на своје мобилне телефоне о предстојећем иранском ракетном нападу, али је упозорење касније укинуто.
Власти у Уједињеним Арапским Емиратима саопштиле су да су у четвртак пресреле шест иранских ракета и више од 100 дронова, без смртних случајева или тежих повреда.
Министар спољних послова Француске Жан-Ноел Баро је у понедјељак рекао да је 400.000 држављана Француске у 12 земаља Блиског истока гдје пребивају или су туристи.
