Француски авион кренуо да евакуише грађане из Емирата: Затекла их ракетна ватра

АТВ

06.03.2026

07:45

Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Француски авион на путу ка Блиском истоку ради евакуације француских држављана био је приморан да се врати раније данас након ракетне ватре у региону.

Француски министар саобраћаја Филип Табаро рекао је да је лет, који је изнајмила компанија Ер Франс, требало да покупи француске држављане у Уједињеним Арапским Емиратима.

Табаро је рекао да повратак авиона показује колико је ситуација у региону нестабилна и колико је тешко безбједно спровести операције евакуације.

- Потпуно смо свјесни легитимних очекивања наших грађана који су тамо, али њихов повратак може се обавити само под гарантованим безбједносним условима - поручио је Табаро.

Становници Дубаија су синоћ добили још једно упозорење на своје мобилне телефоне о предстојећем иранском ракетном нападу, али је упозорење касније укинуто.

Власти у Уједињеним Арапским Емиратима саопштиле су да су у четвртак пресреле шест иранских ракета и више од 100 дронова, без смртних случајева или тежих повреда.

Министар спољних послова Француске Жан-Ноел Баро је у понедјељак рекао да је 400.000 држављана Француске у 12 земаља Блиског истока гдје пребивају или су туристи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Француска

евакуација

Bliski istok

Dubai

