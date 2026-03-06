Одао га ДНК: Пироман из БиХ ухапшен у Аустрији

Извор:
Салцбуршка полиција саопштила је данас да су помоћу форензике и ДНК успјели да ријеше два случаја подметања пожара из децембра 2025. године.
Како преносе аустријски медији, двојица мушкараца из Горње Аустрије, од којих је један држављанин Босне и Херцеговине, већ су признала кривицу током испитивања.
Штета износи најмање 350.000 евра.
Наиме, њих двојица (38 и 32 године) сумњиче се да су 6. и 13. децембра, у раним јутарњим часовима, у мјесту Lamprechtshausen (Flachgau) запалили два помоћна објекта поред породичних кућа.
На оба објекта је настала тотална штета. Анализа видео снимака и ДНК трагови довели су до осумњичених.
Прво је саслушан 38-годишњак из округа Wels-Land, који је током саслушања открио идентитет саучесника – 32-годишњег држављанина Босне и Херцеговине, из округа Линз-Ланд.
Држављанин БиХ је у потпуности признао кривично дјело.
Против њих је поднијета пријава за подметања пожара.
