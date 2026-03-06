Logo
Large banner

Одао га ДНК: Пироман из БиХ ухапшен у Аустрији

Извор:

Агенције

06.03.2026

07:02

Коментари:

0
Ватра пожар варнице
Фото: Miriam Espacio/Pexels

Салцбуршка полиција саопштила је данас да су помоћу форензике и ДНК успјели да ријеше два случаја подметања пожара из децембра 2025. године.

Како преносе аустријски медији, двојица мушкараца из Горње Аустрије, од којих је један држављанин Босне и Херцеговине, већ су признала кривицу током испитивања.

Штета износи најмање 350.000 евра.

Наиме, њих двојица (38 и 32 године) сумњиче се да су 6. и 13. децембра, у раним јутарњим часовима, у мјесту Lamprechtshausen (Flachgau) запалили два помоћна објекта поред породичних кућа.

На оба објекта је настала тотална штета. Анализа видео снимака и ДНК трагови довели су до осумњичених.

Прво је саслушан 38-годишњак из округа Wels-Land, који је током саслушања открио идентитет саучесника – 32-годишњег држављанина Босне и Херцеговине, из округа Линз-Ланд.

Држављанин БиХ је у потпуности признао кривично д‌јело.

Против њих је поднијета пријава за подметања пожара.

Подијели:

Таг :

piroman

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран

Свијет

Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран

5 ч

0
Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте

Свијет

Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте

5 ч

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан о пријетњама Зеленског

13 ч

0
Мирослав Јанковић

Република Српска

Јанковић за АТВ: Најријеђи узрок несреће је стање пута

13 ч

4

Више из рубрике

Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте

Свијет

Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте

5 ч

0
Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран

Свијет

Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран

5 ч

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан о пријетњама Зеленског

13 ч

0
Финска укида забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији

Свијет

Финска укида забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

31

Девети протести у Сарајеву

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner