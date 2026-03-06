Logo
Large banner

Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран

Аутор:

АТВ

06.03.2026

06:59

Коментари:

0
Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је касно за преговоре са Техераном и да САД желе да се боре више него Иран.

Трамп је навео да се уништавање иранских ракетних и дронских капацитета одвија "много брже него што је било планирано и на нивоима који раније нису виђени".

Виктор Орбан

Свијет

Орбан о пријетњама Зеленског

- Уништавамо све више ракетних и дронских капацитета сваког сата и уклањамо их на начин за који нико није мислио да је могућ - рекао је амерички предсједник, пренiо је Гардијан.

Истакао је и да је Исламска Република "десеткована", али је додао да сукоб није готов.

- Многи људи кажу да је већ готово. За мене није готово. Готово је када ја то будем желио - рекао је Трамп у изјави за NBC News.

Истовремено, Трамп је истакао и да Иран више нема ваздухопловство ни противваздушну одбрану.

- Сви њихови авиони су уништени, комуникације су уништене, осим тога, прилично добро се држе - рекао је Трамп.

Говорећи о политичкој будућности Ирана, Трамп је поручио да САД неће дозволити избор новог лидера без своје сагласности.

Мирослав Јанковић

Република Српска

Јанковић за АТВ: Најријеђи узрок несреће је стање пута

- Не желимо да неки предсједник за 10 година буде суочен са овим проблемом и не зна како да га ријеши - нагласио је амерички предсједник.

Трамп је додао да Иран покушава да ступи у преговоре, али је оцијенио да је "прекасно".

- Зову, питају како да постигнемо договор. Рекао сам им: 'Мало сте закаснили'. Ми сада желимо да се боримо више него они - рекао је Трамп.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Финска укида забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији

Свијет

Финска укида забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији

13 ч

0
Израел уништио 80 одсто иранских ПВО система

Свијет

Израел уништио 80 одсто иранских ПВО система

13 ч

0
Песков : Ово није наш рат

Свијет

Песков : Ово није наш рат

14 ч

0
Исмаил Кани убијен у Ирану!

Свијет

Исмаил Кани убијен у Ирану!

14 ч

0

Више из рубрике

Премијер Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан о пријетњама Зеленског

13 ч

0
Финска укида забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији

Свијет

Финска укида забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији

13 ч

0
Израел уништио 80 одсто иранских ПВО система

Свијет

Израел уништио 80 одсто иранских ПВО система

13 ч

0
Песков : Ово није наш рат

Свијет

Песков : Ово није наш рат

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

31

Девети протести у Сарајеву

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner