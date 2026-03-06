Трамп: Касно за преговоре, САД желе више да се боре него Иран

Аутор:АТВ
06.03.2026
06:59
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је касно за преговоре са Техераном и да САД желе да се боре више него Иран.
Трамп је навео да се уништавање иранских ракетних и дронских капацитета одвија "много брже него што је било планирано и на нивоима који раније нису виђени".
Свијет
Орбан о пријетњама Зеленског
- Уништавамо све више ракетних и дронских капацитета сваког сата и уклањамо их на начин за који нико није мислио да је могућ - рекао је амерички предсједник, пренiо је Гардијан.
Истакао је и да је Исламска Република "десеткована", али је додао да сукоб није готов.
- Многи људи кажу да је већ готово. За мене није готово. Готово је када ја то будем желио - рекао је Трамп у изјави за NBC News.
Истовремено, Трамп је истакао и да Иран више нема ваздухопловство ни противваздушну одбрану.
- Сви њихови авиони су уништени, комуникације су уништене, осим тога, прилично добро се држе - рекао је Трамп.
Говорећи о политичкој будућности Ирана, Трамп је поручио да САД неће дозволити избор новог лидера без своје сагласности.
Република Српска
Јанковић за АТВ: Најријеђи узрок несреће је стање пута
- Не желимо да неки предсједник за 10 година буде суочен са овим проблемом и не зна како да га ријеши - нагласио је амерички предсједник.
Трамп је додао да Иран покушава да ступи у преговоре, али је оцијенио да је "прекасно".
- Зову, питају како да постигнемо договор. Рекао сам им: 'Мало сте закаснили'. Ми сада желимо да се боримо више него они - рекао је Трамп.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму