Будимпешта дала три дана Кијеву да обнови транзит нафте

Мађарска Влада дала је три дана Украјини да обнови транзит руске нафте или дозволи групи инспектора да уђе у земљу ради инспекције нафтовода "Дружба", саопштио је државни секретар мађарског Министарства енергетике Габор Чепек.
Чепек је рекао да је данас формирана група стручњака која ће испитати чињенице везане за нафтовод јер је ово главна рута снабдијевања енергијом Мађарске, преко које земља годишње добија пет милиона тона нафте.
Он је истакао да је послао писмо замјенику премијера Украјине са захтјевом да се у року од три радна дана или обнови рад нафтовода или да се дозволи преглед мјеста инцидента и спроведе стручна процјена на трафостаници Броди.
Нагласио је да Кијев треба да пристане на то у складу са својим обавезама према Европској унији.
Украјинске власти раније су саопштиле да је трафостаница Броди оштећена у нападу.
Међутим, према мађарским изворима, она је одавно поправљена и украјинско руководство блокира нафтовод искључиво из политичких разлога.
