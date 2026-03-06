Загреб и дјецу користи за оправдање одлагања опасног отпада

Аутор:АТВ
06.03.2026
07:23
Коментари:0
Хрватска се служи разним потезима да изгура опасни отпад на границу са БиХ, а један од апсурдних је и довођење основаца да уче о радиоактивности у Двору.
Фонд за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива НЕ Кршко организовао је посјету ученика седмог и осмог разреда Основне школе "Иво Козарчанин" из Хрватске Дубице такозваном Инфо центру о радиоактивном отпаду у Двору.
Како су поручили том приликом, ученици су кроз предавање и интерактивне садржаје научили што је радиоактивност, како се збрињава опасни отпад и како ће изгледати Центар за збрињавање радиоактивног отпада.
"Да су успјешно свладали градиво, показали су у игри проширене стварности у којој су "збринули" радиоактивни отпад. Обишли су и Инфо центар те на забаван и интерактиван начин сазнали још понешто о радиоактивности, радиоактивном отпаду и његовом збрињавању", поручили су из поменутог Фонда.
Предсједник Удружења "Грин тим" из Новог Града Марио Црнковић навео је да је доводити дјецу у Двор да би се играла "збрињавања радиоактивног отпада" све, само није нормално.
Република Српска
Данас исплата пензија у Српској
"На такав начин радити пропаганду, обесмишљавати читав процес, говори о том на шта су спремни сви ти који се залажу да радиоактивни отпад изгурају на границу са БиХ. Само то довођење дјеце између осталог шаље поруку како је читав процес за њих дјечија игра. Није ријеч о стварима које се спонтано дешавају, сваке године за пропаганду се у Хрватској даје више него што ми издвајамо за правну кућу из Француске, а није ријеч о безазленим износима", казао је "Гласу" Црнковић и додао да је занимљиво како све то пролази испод радара у Хрватској.
Прошло је испод радара, навео је он, и када су жене на мамографски преглед морале долазити на паркинг испред такозваног Центра за информисање о радиоактивном отпаду.
"Исто је било и када је организовано такмичење за најбољу кобасицу у истом том центру гдје су месне производе послуживали са макете складишта за радиоактивни отпад које планирају градити на Трговској гори. Ређају се ниски ударци, како ови општег типа тако и они који иду прецизно. Разлика је у томе што неки имају циљ да обесмисле отпор, а други циљају на личној бази", поручио је Црнковић.
С обзиром на то да у кратком року долази Студија утицаја на животну средину када је у питању случај Трговска гора, Црнковић наводи да је потребно тражити начине да се у БиХ институционалним путем организује објективно и реално информисање свих категорија грађана.
"Избор је јасан, или ће наше институције то урадити или да зовемо сусједе да дјецу воде у Двор да се играју радиоактивног отпада. Колико год одбрана живота преко 250.000 грађана била сама по себи важна, у случају Трговска гора ломи се много више од тога", закључио је Црнковић.
Трговска гора је, упркос упозорењима из БиХ, све ближа томе да постане складиште за радиоактивни отпад и истрошено нуклеарно гориво из НЕ "Кршко". Доказ за то су готово свакодневне активности које се спроводе у Хрватској.
Република Српска спровела је геолошка истраживања која су показала да је Трговска гора, на којој Хрватска планира одлагати радиоактивни отпад, неадекватна локација. Поред тога и у објављеној стручној студији анализе утицаја изградње одлагалишта нуклеарног отпада на локацији Трговска гора на развој туризма на сјеверозападу Републике Српске наведено је да би седам локалних заједница у Српској у сливу ријеке Уне имало штету у туризму већу од 50 милиона КМ годишње.
Фонд за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива НЕ Кршко не стаје и са додјелом донација за подручје општине Двор, а све само са једним циљем да на Трговску гору изгура опасни отпад.
Ове године похвалили су се да додјељују донације за подручје Двора у вриједности од чак 220.000 евра. Како су поручили, ове године у недавно расписани јавни позив увели су нове мјере те освјежили програмска подручја како би "одговорили на стварне потребе локалне заједнице и омогућили развој општине Двор".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму