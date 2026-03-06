Logo
Данас исплата пензија у Српској

Аутор:

АТВ

06.03.2026

07:17

Данас исплата пензија у Српској
Фото: АТВ

Пензионерима у Републици Српској данас ће бити исплаћене фебруарске пензије, потврдило је Министарство финансија Републике Српске.

Претходно је за јануарске примања пензионерима исплаћено 178.300.000 КМ. Јануарске пензије су редовним годишњим усклађивањем увећане за 6,45 одсто у односу на децембарске.

Усвојеним Буџетом Републике Српске у 2026. години за пензије је намијењено укупно 2.162.600.000 КМ.

Из Министарства финансија Републике Српске саопштено је да је у питању повећање за 196,6 милиона КМ у односу на годину раније.

Исплата пензија

