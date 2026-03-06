Logo
Large banner

Ромић за АТВ: Поновљени захтјев Сене Узуновић - показатељ њених малициозних намјера

Аутор:

АТВ

06.03.2026

08:40

Коментари:

9
савјетник предсједника Републике Српске Марко Ромић
Фото: АТВ

Савјетник предсједника Републике Српске Марко Ромић изјавио је да поновљени захтјев судије Сене Узуновић представља, како каже, јасан показатељ њених малициозних намјера, будући да није успјела да оствари намјеру да Милорада Додика елиминише из политичког живота.

Ромић је, гостујући у Јутарњем програму АТВ-а, истакао да је на такав допис већ једном одговорено и да је о истом захтјеву већ било одлучивано.

"Судија Узуновић би требало да зна да је на такав допис већ одговорено и да се о том захтјеву већ једном одлучивало. Самим тим, поновно упућивање истог захтјева само додатно отвара питање намјера које стоје иза таквог поступања", рекао је Ромић.

Он је подсјетио да су и раније бројни правници и еминентни стручњаци указивали на, како каже, проблематично поступање судије Узуновић.

"Сјећамо се ситуација од прије двије године и прије годину дана, када су бројни правници и стручњаци јасно говорили да судија Сена Узуновић у овом случају поступа више као извршилац воље политичког Сарајева него као независни носилац правосудне функције", нагласио је Ромић.

Према његовим ријечима, судија је била дужна да поступа у складу са нормама које је обавезују и принципима правичности.

"Да је судија поступала по праву, нормама и по савјести, ова ситуација би данас изгледала потпуно другачије. Умјесто тога, имамо утисак да је читав процес вођен под снажним политичким утицајем из Сарајева", истакао је Ромић.

Он је додао да посебно забрињава чињеница да се исти допис упућује и након што је предмет затворен и донесена правоснажна пресуда.

"Када након затварања предмета и доношења правоснажне пресуде упућујете исти допис не једном, него два пута, онда тиме практично потврђујете све оно на шта смо и раније указивали: да је ријеч о потпуно политичком процесу", нагласио је Ромић и додао:

"Говоримо о човјеку који је на изборима освојио више од 300.000 гласова грађана Републике Српске. Тај избор је потврдио и ЦИК, институција за коју знамо да се налази под снажним утицајем ОХР-а", рекао је Ромић.

Он је поручио да овакви потези, како каже, само додатно потврђују тврдње да је у питању политички процес усмјерен против институција и изборне воље грађана Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сена Узуновић

Марко Ромић

Милорад Додик

Коментари (9)
Large banner

Прочитајте више

Замрзивач, фрижидер

Савјети

Ако вам се у замрзивачу накупља лед, убаците само једну намирницу: Нестаће за трен

3 ч

0
Пазите шта инсталирате: Ова апликација "једе" батерију

Наука и технологија

Пазите шта инсталирате: Ова апликација "једе" батерију

4 ч

0
Пјевачица Бритни Спирс

Сцена

Огласио се менаџер Бритни Спирс након њеног хапшења

4 ч

0
Грешка коју многи праве: Како неправилно дисање током вјежбања може довести до повреде?

Здравље

Грешка коју многи праве: Како неправилно дисање током вјежбања може довести до повреде?

4 ч

0

Више из рубрике

Данас исплата пензија у Српској

Република Српска

Данас исплата пензија у Српској

5 ч

0
Мирослав Јанковић

Република Српска

Јанковић за АТВ: Најријеђи узрок несреће је стање пута

13 ч

4
Драган Лапчевић прешао у СПС

Република Српска

Драган Лапчевић прешао у СПС

14 ч

2
У овом случају ће Српска плаћати дио алиментације за дјецу

Република Српска

У овом случају ће Српска плаћати дио алиментације за дјецу

20 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

12

31

Девети протести у Сарајеву

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner