Ромић за АТВ: Поновљени захтјев Сене Узуновић - показатељ њених малициозних намјера

Аутор:АТВ
06.03.2026
08:40
Коментари:9
Савјетник предсједника Републике Српске Марко Ромић изјавио је да поновљени захтјев судије Сене Узуновић представља, како каже, јасан показатељ њених малициозних намјера, будући да није успјела да оствари намјеру да Милорада Додика елиминише из политичког живота.
Ромић је, гостујући у Јутарњем програму АТВ-а, истакао да је на такав допис већ једном одговорено и да је о истом захтјеву већ било одлучивано.
"Судија Узуновић би требало да зна да је на такав допис већ одговорено и да се о том захтјеву већ једном одлучивало. Самим тим, поновно упућивање истог захтјева само додатно отвара питање намјера које стоје иза таквог поступања", рекао је Ромић.
Он је подсјетио да су и раније бројни правници и еминентни стручњаци указивали на, како каже, проблематично поступање судије Узуновић.
"Сјећамо се ситуација од прије двије године и прије годину дана, када су бројни правници и стручњаци јасно говорили да судија Сена Узуновић у овом случају поступа више као извршилац воље политичког Сарајева него као независни носилац правосудне функције", нагласио је Ромић.
Према његовим ријечима, судија је била дужна да поступа у складу са нормама које је обавезују и принципима правичности.
"Да је судија поступала по праву, нормама и по савјести, ова ситуација би данас изгледала потпуно другачије. Умјесто тога, имамо утисак да је читав процес вођен под снажним политичким утицајем из Сарајева", истакао је Ромић.
Он је додао да посебно забрињава чињеница да се исти допис упућује и након што је предмет затворен и донесена правоснажна пресуда.
"Када након затварања предмета и доношења правоснажне пресуде упућујете исти допис не једном, него два пута, онда тиме практично потврђујете све оно на шта смо и раније указивали: да је ријеч о потпуно политичком процесу", нагласио је Ромић и додао:
"Говоримо о човјеку који је на изборима освојио више од 300.000 гласова грађана Републике Српске. Тај избор је потврдио и ЦИК, институција за коју знамо да се налази под снажним утицајем ОХР-а", рекао је Ромић.
Он је поручио да овакви потези, како каже, само додатно потврђују тврдње да је у питању политички процес усмјерен против институција и изборне воље грађана Републике Српске.
