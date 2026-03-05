Драган Лапчевић прешао у СПС

05.03.2026
21:58
Коментари:0
Досадашњи одборник ДЕМОС-а у Скупштини општине Хан Пијесак Драган Лапчевић приступио је Социјалистичкој партији Српске.
Лапчевић је именован за шефа повјереништва СПС-а у Хан Пијеску, са задатком да у наредном периоду окупи квалитетне људе, ојача организацију и припреми партију за будуће изборне изазове, саопштено је из СПС-а.
Предсједник СПС-а Горан Селак рекао је да приступање Лапчевића представља значајно појачање за СПС у овој општини, али и још једну потврду да све већи број одговорних људи и функционера широм Републике Српске препознаје политику ове партије.
"Приступање Драгана Лапчевића СПС-у показује да људи који уживају повјерење грађана препознају нашу политику као одговорну, национално свјесну и усмјерену на конкретан рад за народ. СПС је партија која је стално на терену, уз свој народ и уз сваког човјека у Републици Српској", навео је Селак.
Он је истакао да СПС наставља да јача широм Републике Српске, окупљајући људе који желе да раде у интересу грађана и да заједнички граде снажнију и стабилнију Републику Српску.
СПС наставља да шири своју организациону мрежу и окупља нове људе, са примарним циљем провођења политика које су искључиво у интересу сваког човјека у Републици Српској, додаје се у саопштењу.
Република Српска
6 ч3
Република Српска
7 ч6
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч7
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму