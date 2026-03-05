Logo
Large banner

Драган Лапчевић прешао у СПС

05.03.2026

21:58

Коментари:

0
Драган Лапчевић прешао у СПС
Фото: Уступљена фотографија

Досадашњи одборник ДЕМОС-а у Скупштини општине Хан Пијесак Драган Лапчевић приступио је Социјалистичкој партији Српске.

Лапчевић је именован за шефа повјереништва СПС-а у Хан Пијеску, са задатком да у наредном периоду окупи квалитетне људе, ојача организацију и припреми партију за будуће изборне изазове, саопштено је из СПС-а.

Предсједник СПС-а Горан Селак рекао је да приступање Лапчевића представља значајно појачање за СПС у овој општини, али и још једну потврду да све већи број одговорних људи и функционера широм Републике Српске препознаје политику ове партије.

"Приступање Драгана Лапчевића СПС-у показује да људи који уживају повјерење грађана препознају нашу политику као одговорну, национално свјесну и усмјерену на конкретан рад за народ. СПС је партија која је стално на терену, уз свој народ и уз сваког човјека у Републици Српској", навео је Селак.

Он је истакао да СПС наставља да јача широм Републике Српске, окупљајући људе који желе да раде у интересу грађана и да заједнички граде снажнију и стабилнију Републику Српску.

СПС наставља да шири своју организациону мрежу и окупља нове људе, са примарним циљем провођења политика које су искључиво у интересу сваког човјека у Републици Српској, додаје се у саопштењу.

Подијели:

Тагови :

Драган Лапчевић

demos

СПС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Недељко Чубриловић, предсједник ДЕМОС-а

Република Српска

ДЕМОС остаје без још једног посланика

7 ч

0
Напустили Станивуковићев покрет и прешли у ДЕМОС

Република Српска

Напустили Станивуковићев покрет и прешли у ДЕМОС

3 седм

0
Чедомир Стојановић напустио ДЕМОС

Република Српска

Чедомир Стојановић напустио ДЕМОС

1 мј

1
ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

Република Српска

ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

3 мј

1

Више из рубрике

У овом случају ће Српска плаћати дио алиментације за дјецу

Република Српска

У овом случају ће Српска плаћати дио алиментације за дјецу

6 ч

3
Цвијановић и Ковачевић у Вашингтону на самиту Савеза суверених нација

Република Српска

Цвијановић и Ковачевић у Вашингтону на самиту Савеза суверених нација

7 ч

6
Недељко Чубриловић, предсједник ДЕМОС-а

Република Српска

ДЕМОС остаје без још једног посланика

7 ч

0
Неда Благојевић

Република Српска

Влада Републике Српске именовала Неду Благојевић за помоћника министра правде

7 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

22

24

Агент Мосада Исмаил Кани убијен у Ирану!

22

21

Иран тврди: Погођен носач авиона Абрахам Линколн!

22

04

Додик: О женама ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво

21

58

Драган Лапчевић прешао у СПС

21

53

Крај марта неће памтити по добром: Три знака очекују велики ударци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner