Krišto odgovorila Forti: Stenogram ga demantuje, koristi govornicu za slanje političkih poruka

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto obratila se novinarima nakon sjednice Savjeta ministara, koja je održana ranije danas.

Govoreći o Planu rasta, kao integracionog procesa u Evropsku uniju, uvjerava da domaće institucije po tom pitanju, kako je rekla, ne kasne u formalnom smislu.

Prema njenim riječima, primjena Plana rasta najviše će zavisiti o tome koliko će institucije biti ažurne, a što će odrediti koliko će se novca dobiti od Unije.

Krišto je odgovorila ministru komunikacija i transporta Edinu Forti, koji je poslije današnje sjednice Savjeta ministara izjavio da postoji dogovor HDZ-a i SNSD-a da se ništa ne radi do izbora.

- Umjesto što ovu govornicu koristi za slanje političkih poruka, odgovorno se bavim svojim poslom. Postoji stenogram koji demantuje svakog onog koji to tvrdi. Tražila sam da budemo ažurni, u stalnoj sam komunikaciji s institucijama EU. Po našem, odnosno mom zahtjevu dobili smo potrebne informacije. Fortu demantujemo u svakom smislu i to smo pokušali reći na današnjoj sjednici - naglasila je ona.

Tvrdi i da Forto kao resorni ministar do sada nije uputio nikakav prijedlog za rješenje krize u BHRT-u.

- Kristijan Šmit, šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka i OEB-a poslali su dopis kojim traže da iznađemo rješenje za BHRT. Reći ću ono o čemu smo razgovarali sa Fortom - ponudite rješenja i sama sam predlagala rješenja, barem interventna, ali nažalost nisam dobila nikakav zvaničan prijedlog, pa bismo znali da li smo za njega - tvrdi Krišto.