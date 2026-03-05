Ove navike izazivaju stalni umor

Prema njihovim riječima, upravo svakodnevne navike koje mnogi smatraju bezazlenim mogu dovesti do pada koncentracije, pospanosti i osjećaja hroničnog umora tokom dana.

"Postoji mišljenje da su glukoza i fruktoza neka vrsta 'bustera' za mozak koji daje energiju. Međutim, samo glukoza služi kao neka vrsta goriva za organizam", objasnio je doktor medicinskih nauka Aleksej Huhrev.

Proizvodi koji sadrže fruktozu, sa druge strane, nisu u stanju da obezbjede takav efekat. Na primer, poslije konzumiranja lubenice često se javlja jaka želja za snom, jer organizam nakon obroka pokušava da povrati snagu, dodao je stručnjak.

Ugljeni hidrati daju nagli priliv energije. Međutim, kod brzih ugljenih hidrata (na primer, ovsene kaše) taj skok energije dešava se naglo i ubrzo može da uslijedi pad. Zato je bolje davati prednost sporim ugljenim hidratima, kakvi se nalaze, na primjer, u ječmu.

Umor može da se pojavi i zbog prekomjernog unosa kafe.

"Jedna šolja kafe dnevno dozvoljena je čak i osobama sa povišenim pritiskom, dvije su optimalna količina. Ali ako se pije više kafe, organizam počinje da troši sopstvene resurse i javlja se navikavanje", upozorio je stručnjak. Dodao je i da nivo energije zavisi i od informacionog opterećenja. Stalno korišćenje društvenih mreža i gledanje televizije "zatrpavaju" mozak. Zbog toga se iscrpljuje ne samo fizička već i psihička energija, koja je odgovorna za volju, interesovanja i motivaciju, prenosi "Doktor 24".

"Pored toga, postoje vizuelni i auditivni tipovi ljudi. Prvima smeta nered oko njih, a drugima iritantni zvukovi koji 'troše' psihičku energiju. Zato je za mnoge izreka 'red na stolu - red u glavi' zaista tačna", zaključio je Huhrev.

Na koji način ishrana i svakodnevne navike utiču na energiju

Nutricionisti objašnjavaju da brzi ugljeni hidrati, poput bijelog hleba, slatkiša, peciva i zaslađenih pića, mogu dovesti do naglog skoka nivoa šećera u krvi, ali i do njegovog brzog pada. Takav nagli pad često izaziva osjećaj iscrpljenosti, pospanosti i pad koncentracije. Upravo zbog toga nutricionisti savjetuju da se u svakodnevnoj ishrani više koriste namirnice sa složenim ugljenim hidratima, kao što su integralne žitarice, mahunarke i povrće, jer one postepeno oslobađaju energiju i duže održavaju stabilan nivo šećera u krvi.

Stručnjaci takođe ukazuju da kofein može kratkoročno povećati budnost, ali njegov prekomerni unos često dovodi do nervoze, ubrzanog rada srca i problema sa spavanjem. Kada je san poremećen, organizam nema dovoljno vremena da se oporavi, što se već narednog dana može odraziti na nivo energije i radnu sposobnost..

Pored ishrane i navika u konzumiranju kofeina, važnu ulogu ima i radno okruženje. Nered na radnom stolu, kako ističu psiholozi, može povećati osjećaj stresa i otežati koncentraciju, jer mozak neprestano obrađuje veliki broj vizuelnih stimulusa. Organizovan radni prostor pomaže boljoj fokusiranosti i efikasnijem obavljanju zadataka, što može doprineti i većem osećaju kontrole i manjem umoru tokom radnog dana.

Sličan efekat ima i informaciono preopterećenje. Stalno proveravanje telefona, društvenih mreža i vesti dovodi do čestog prekida pažnje i povećanog mentalnog zamora. Istraživanja pokazuju da mozgu, kao i tijelu, povremeno treba odmor od stalnih stimulusa, zbog čega stručnjaci preporučuju pravljenje kratkih pauza od ekrana i ograničenje vremena provedenog na društvenim mrežama, prenosi RT Balkan.