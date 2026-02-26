Logo
Hrvati otkrili koliko novca troše na naručivanje hrane: Cifre obaraju s nogu

26.02.2026

11:57

Храна, Риба
Foto: Pixabay/Wow_Pho

Naručivanje hrane posljednjih godina postalo je dio svakodnevice velikog broja građana, pa tako i u Hrvatskoj.

Bilo da je riječ o ručku tokom radnog dana, večeri nakon posla ili vikend nagradi, dostava je mnogima praktično rješenje.. Iako pojedinačna porudžbina često ne djeluje kao veliki trošak, redovno korišćenje platformi može značajno da optereti kućni budžet. Uz cijenu obroka, tu su i troškovi dostave, naknade za uslugu i napojnice koji konačni iznos dodatno povećavaju. Kada se sve sabere, mjesečna potrošnja na naručivanje hrane nerijetko prelazi očekivanja.

- Koliko mesečno trošite na naručivanje hrane? S obzirom na to da konstantno vidim kako svi troše i po 300 evra po osobi mjesečno na hranu, što mi je suludo, pa da pitam, koliko mjesečno trošite na naručivanje hrane? - piše autor objave na Reditu.

- Dok su bile kune - jako, jako puno. Svako malo nešto. Znao sam bar dva puta nedjeljno, sećam se, punjeni pileći batak i pekarski krompir za nekih 40 kuna, a najeo se za cijeli dan; to sam praktikovao kad sam radio popodne pa mi se nije dalo da spremam ručak. Bilo je baš fino, pa ostala brza hrana itd. Sad ako jednom mjesečno. Polakomili se svi jako - stoji u jednom komentaru.

Пилећа крилца

Zanimljivosti

Krilca se našla pred sudom

Većina komentatora je pisala kako ne naručuju hranu kod kuće, a u restoran odu jednom ili dvaput mjesečno. Bilo je i onih kojima na naručivanje ode od 150 do 200 evra mjesečno, ali i onih koji na dostave potroše i po 500 evra.

- Dečko i ja imamo dogovor, 80 evra nam je limit. Nekad potrošimo, nekad prebacimo na sljedeći mjesec - piše jedna žena.

Svaki dan osim vikendom

- Do prije godinu dana naručivali smo svaki dan osim vikendom, nas dvoje, pa računaj. Onda smo kupili stan i imali brdo troškova, pa smo odlučili da malo pripazimo na novac, a i više mi je, iskreno, bilo dosta te hrane jer u našem kraju nema previše opcija neke zdrave ishrane. Razlog tolikom naručivanju bila je čista lenjost, zabluda i izgovori da nam se nakon posla još ne priprema i hrana, i da je za dvoje jeftinije naručiti nego kuvati - napisala je druga.

Dalje piše da sada naručuju jednom nedjeljno, maksimalno dva puta, i to ako taj dan ne stignu da skuvaju. Kaže da im je trošak za dvije osobe maksimalno 150 evra.

- Prije sam znao i ja do 300 evra mjesečno. Sada picu i to, onako, jednom mjesečno. Shvatio sam i da bolje (i definitivno zdravije) kuvam od pola restorana - zaključio je jedan korisnik.

(dnevno)

