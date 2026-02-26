Stiže veliki novac: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 5. marta

Izvor:
ATV
26.02.2026
07:38
Do 5. marta, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Bikovi, Škorpije i Vodolije imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.
Do 5. marta astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:
Venera, vladar Bika, naglašava materijalnu stabilnost i dobitke. U narednim danima Bikovima se može da se otvori prilika kroz iznenadne, ali promišljene poteze. Ako igraju, bolje je da to bude nešto umjerenije i planski.
Intuicija Škorpije je pojačana. Mogu imati osjećaj "da znaju broj" ili pravi trenutak za uplatu. Ključ je da vjeruju svom unutrašnjem osjećaju, ali bez pretjerivanja.
Neočekivani obrti idu u korist Vodolijama. Uran (njihov vladar) donosi iznenadne pozitivne situacije, a to je upravo energija igara na sreću. Mali rizik može da donese zanimljiv rezultat.
