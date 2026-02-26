Poskok u Banjaluci usred februara: Savjet stručnjaka

Na omiljenom banjalučkom izletištu, Banj Brdu, snimljena je zmija i to poskok – jedna od najotrovnijih vrsta na ovim prostorima.

Snimak koji je uznemirio građane ponovo otvara pitanje bezbjednosti i opreza prilikom boravka u prirodi.

Lijepi i sunčani dani nisu izmamili samo građane u prirodu, nego i njene ostale stanovnike, i time doveli u pitanje njihovu bezbjednost. Stručnjaci kažu da nema razloga za paniku, ali ipak opreza nikad dosta.

Na snimku se radi o mužjaku poskoka, a pojava ove zmije nije neobična za februar.

Ne dirati je i ne provocirati - glavni je to savjet profesora sa Prirodno matematičkog fakulteta Gorana Šukala.

Zmije koje nisu otrovnice će same pobjeći, a ove druge su spremne za napad, ali to nikada same neće uraditi, samo onda kada se osjete ugroženo.

Jeste li znali da neće uvijek ispustiti otrov?

Ipak, objašnjava profesor, čak i kad ujedu tek u 50 odsto slučava ispuste svoj otrov, jer ga štede za svoj plijen.

Kako bi se zaštitila domaćinstva od njih, postoje prirodne metode.

Imaju istančano čulo mirisa, pa im određeni toliko smetaju, da ih izbjegavaju u širokom luku.

Riješenje je u prihvatanju zajedničkog suživota, jer je šuma njihovo prirodno stanište i dom.

I zato sljedeći put kada krenete u prirodu, upozorava profesor, dublja obuća i duge nogavice glavni su aduti u zaštiti od zmija, koje možda vrebaju iz duboke trave, spremne da se odbrane.

Savjete stručnjaka i sve detalje o ovoj otrovnici pogledajte u video prilogu.