Logo
Large banner

Kako spriječiti i iskorijeniti vršnjačko nasilje

Izvor:

ATV

25.02.2026

19:35

Komentari:

0
Како спријечити и искоријенити вршњачко насиље

Vršnjačko nasilje počinje ćutanjem. Važno je ohrabriti djecu da ga ne trpe.

Milica Babić učenica 9. razreda Osnovne škole Dositej Obradović iz Banjaluke i te kako je svjesna toga.

Kaže, nasilje nije trpjela, ali zna priče vršnjaka koji jesu.

"Mislim da bude. Po pričama iz okolnosti, kako čujem okolo da bude dosta toga. Mislim da je malo gore nego ovako", kaže Milica.

Na nasilje ni posmatrači ne bi trebalo da ostaju nijemi. Podrška žrtvama je neophodna, poruka je psihologa.

"Djetetu je potrebna podrška, djete je tada anksiozno, ima poteškoća sa hranjenjem i spavanjem, gledamo šta je prioritetno potrebno djetetu da se prvo pruži. Da se prvo osjeti sigurnim, da bi se dalje radilo sa njim psihoterapijski", objašnjava psiholog Maja Zimonja.

O problemima mora uporno da se razgovara na časovima odjeljenske zajednice. Dijete u školi mora da se osjeća sigurno, poruka je direktora OŠ Georgi Stojkov Rakovski.

"Onaj koji je oštećen mora se raditi sa njim, pedagoško-psihološka služba mora dijete malo da mu olakša da ima osjećaj sigurnosti da nastavi dolaziti dalje u školu", rekla je Ivana Ljubojević, direktor OŠ Georgi Stojkov Rakovski.

Neophodno je da svaki pojedinac obavi svoj dio posla u smislu vaspitanja i obrazovanja, poruka je ministra porodice, omladine i sporta.

"Tu mislim na porodicu, predškolsko, pa potom i školsko vaspitanje i obrazovanje. Djeca se kroz sport takođe uče određenim vještinama poput discipline, uvažavanja i poštovanja. Kad sve to uvežemo rezultat ne može izostati", rekla je Irena Ignjatović, ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

I dok u začaranom krugu vršnjačkog nasilja loptica često ide od nasilnika do škole, preko policije do roditelja i složenih procedura, žrtva je ta koja čeka. A najvažnije je da u tom periodu dobije svu potrebnu podršku i ne ostane sama.

Podijeli:

Tag :

vršnjačko nasilje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Конференција у Лакташима

Društvo

Konferencija okupila više od 300 preduzetnika iz Srpske, regiona i zemalja EU

1 h

0
Свештеник упозорио на грешку коју многи вјерници праве: ''Такви не би били примљени у Цркву''

Društvo

Sveštenik upozorio na grešku koju mnogi vjernici prave: ''Takvi ne bi bili primljeni u Crkvu''

4 h

0
Добре вијести за таксисте: Уставни суд Српске укинуо ограничење

Društvo

Dobre vijesti za taksiste: Ustavni sud Srpske ukinuo ograničenje

6 h

0
Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

Društvo

Otkriven gen koji smanjuje želju za cigaretama

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

23

Hitno hospitalizovan Sloba Vasić

20

09

Pokreće se inicijativa: Niče novi most između Srpske i Hrvatske?

20

08

Suđenje poznatom glumcu se nastavlja iako je bivša supruga povukla prijavu

19

58

Fico: Isporuka nafte najranije u martu

19

56

Djevojčica Sofija iz Banjaluke se bori za prvi korak: Potrebna joj je naša pomoć

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner