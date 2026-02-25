Advokat za ATV objašnjava šta je pripravnički ugovor i koja su prava pripravnika

Ulazak u svijet rada počinje pripravničkim ugovorom, a šta je to zapravo pripravnički ugovor i po čemu se on razlikuje od drugih ugovora za ATV je objasnio advokat Igor Kanjski.

-To je posebna vrsta ugovora prema zakonu o radu koja se ne razlikuje značajno u odnosu na ostale ugovore. Pripravnik kao osoba koja prvi put zasniva radni odnos već ima određeni stepen stručne spreme, ali neophodno je da stekne iskustvo kako bi mogla da obavlja određenu profesiju. Pripravnički odnos može da traje 6 mjeseci za srednju stručnu spremu, a 12 mjeseci za visoku stručnu spremu s tim što može biti propisano drugim zakonima da pripravnički ugovor traje i duže – kaže advokat.

Kada govorimo o obavezama poslodavca prema radniku tokom trajanja pripravničkog ugovora, one su identične kao i prema ugovoru o radu, s tim što prema pripravniku ima i dodatne obaveze jer mora da osmisli plan rada pripravnika i obezbijedi mentora koji će vršiti osposoljavanje pripravnika i pratiti njegov rad.

Advokat naglašava da u toku ovog ugovora i pripravnik ima obaveze prema poslodavcu, tj mora da se pridržava svih zakonskih odredbi prema opštim aktima poslodavca, kao i da se pokaže u najboljem svjetlu i iskoristi sve mogućnosti koje su mu pružene u pripravničkom stažu.

U toku trajanja pripravničkog ugovora i radnik i poslodavac imaju pravo da raskinu ugovor, a pod kojim uslovima i koja su još prava pripravnika pogledajte u videu u nastavku teksta: