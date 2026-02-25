Kuća od 100 kvadrata za 20 hiljada KM: Drinići za ATV objasnili kako

Drinići su zasukali rukave, nabavili prirodne materijale i sami napravili kuću od balirane slame.

Tu, već šestu godinu, u 100 kvadrata potpuno funkcionalnog prostora žive Biljana i Aleksandar.

Svoju "prirodnu kuću" izgradili su vlastitim rukama.

"Muž je ovdje dobio plac na poklon. Tako da smo odlučili da pravimo kuću. U početku je bila ideja da pravimo drvenu kuću, ali smo naišli na projekat kuće od balirane slame i ta nam se ideja baš svidjela", kaže za ATV Biljana Drinić.

"Betonska ploča je klasičan osnov, zatim smo išli konstrukciju od crnog bora, balirana slama sa naših prostora i blato, glina, blatni malter sa kojim smo sve to zatvorili", objašnjava nam Biljanin suprug Aleksandar.

Uložili svega 20.000 KM

I nisu se pokajali. Kuća kao da diše. Prozračna je, topla, a zidovi su širi od pola metra. Bračni par uložio je oko 20.000 maraka. Majstore nisu plaćali.

"Tu su fotografije ljudi koji su sa nama gradili. To su naši prijatelji, kumovi, rodbina, tetka, nas dvoje", kaže Biljana.

Radovi su trajali godinama. Sve o izgradnji naučili su putem interneta. I baš tako sagradili su i raketnu peć.

"Mi smo negdje potrošili dvije palete otpadnog drveta iz pilane koji su po 100 maraka, to je nekih 200 maraka i ostala još jedna paleta", objašnjava Aleksandar.

Uskoro postaju bogatiji

A lože Drinići i više nego inače jer za koji dan u ovu kuću stiže i beba.

Biljana je u devetom mjesecu trudnoće.

"Do kraja februara bi trebalo da dođe novi član ove porodice. Tako da i živjeće u prirodnoj kući. Tako je ima jedna soba koja će biti njegova. To je nešto što već dugo čekamo", kaže Aleksandar.

Biljana je po struci pejzažni arhitekta, zaljubljena u hortikulturu i svijet biljaka.Aleksandar radi u logistici. On je precizan i praktičan. A čim bračni par završi svoje poslove, biraju isto – planinare, putuju sa kamp prikolicom, vrijeme provode u prirodi i svoj mali svijet grade u skladu sa njom.

U svijetu brzine, betona i velikih troškova Biljana i Aleksandar izabrali su sporiji, ali topliji put. Njihov dom od slame i blata pokazuje da se udoban i moderan život može živjeti uz malo znanja, puno rada, i još više srca.