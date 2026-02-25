Logo
Large banner

Ivica Dačić hitno smješten u bolnicu: Priključen na aparate

Izvor:

Informer

25.02.2026

20:57

Komentari:

1
Ивица Дачић хитно смјештен у болницу: Прикључен на апарате
Foto: Tanjug/AP

Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić u teškom je zdravstvenom stanju, smješten je hitno u bolnicu i priključen je na aparate.

Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti.

Борусија Дортмунд - Аталанта

Fudbal

Drama na kvadrat: Borusija prokockala prednost, vratila se pa je Samardžić sahranio

Prema prvim informacijama, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko liječenje.

Odlično obaviješteni izvori Informera kažu da je ministru policije kontstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršava u posljednjih nekoliko sati.

Podijeli:

Tagovi :

Ivica Dačić

Ivica Dačić na aparatima

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Адвокат Игор Кањски

Društvo

Advokat za ATV objašnjava šta je pripravnički ugovor i koja su prava pripravnika

2 h

0
Хитно хоспитализован Слоба Васић

Scena

Hitno hospitalizovan Sloba Vasić

2 h

0
Ријека Сава у Каоцима код Српца

Gradovi i opštine

Pokreće se inicijativa: Niče novi most između Srpske i Hrvatske?

2 h

1
Глумац Момчило Оташевић

Scena

Suđenje poznatom glumcu se nastavlja iako je bivša supruga povukla prijavu

2 h

0

Više iz rubrike

Умјесто воде, беби у флашицу сипала медицински бензин: Детаљи хорора у вртићу

Srbija

Umjesto vode, bebi u flašicu sipala medicinski benzin: Detalji horora u vrtiću

6 h

0
Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

Srbija

Teretni voz udario auto, ima povrijeđenih

8 h

0
Ужас: Возач ишао у рикверц и прегазио жену, погинула на мјесту

Srbija

Užas: Vozač išao u rikverc i pregazio ženu, poginula na mjestu

13 h

0
Школа, учионица

Srbija

"Pjesma o smrti“ i datum: Detalji jezive objave đaka (14), roditelji uplašeni

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Koliko puta vjernici mogu da se pričeste tokom Vaskršnjeg posta?

22

54

Oglasila se bivša snajka Ivice Dačića

22

52

''EU trpi posljedice migracija''

22

49

Hoće ih pare: Njima mart donosi obilje novca

22

42

Centralne vijesti 25.02.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner