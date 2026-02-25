Ivica Dačić hitno smješten u bolnicu: Priključen na aparate

Izvor:
Informer
25.02.2026
20:57
Komentari:1
Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić u teškom je zdravstvenom stanju, smješten je hitno u bolnicu i priključen je na aparate.
Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti.
Prema prvim informacijama, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko liječenje.
Odlično obaviješteni izvori Informera kažu da je ministru policije kontstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršava u posljednjih nekoliko sati.
