"Pjesma o smrti“ i datum: Detalji jezive objave đaka (14), roditelji uplašeni

Prema najnovijim saznanjima, četrnaestogodišnji učenik (14) ove škole objavio je na svom Instagram profilu jezivu objavu pod naslovom „Pjesma o smrti“, uz eksplicitno navođenje datuma 3. mart 2026. godine.

Slučaj pred Višim javnim tužilaštvom

Zbog ozbiljnosti situacije i direktne prijetnje po bezbjednost učenika i zaposlenih, o svemu je obavješteno Više javno tužilaštvo u Beogradu - Odjeljenje za maloljetnike.

Tužilaštvo će, u saradnji sa policijom i školskim timom za borbu protiv nasilja, procijeniti stepen društvene opasnosti i donijeti odluku o daljim koracima prema četrnaestogodišnjaku.

„Pjesma o smrti“ i raniji incidenti

Iako je sporna objava ubrzo uklonjena sa društvenih mreža, roditelji su uspjeli da sačuvaju dokaze koji su preplavili viber grupe i izazvali masovnu zabrinutost. Roditelji ističu da se ne radi o „dječjoj šali“, već o kulminaciji problematičnog ponašanja. Pjesma koja glorifikuje smrt uz jasno istaknut datum 3.3.2026.

Roditelji kritikuju odluku škole da se učenik vrati u ustanovu radi polaganja kontrolnog zadatka, čak i uz pratnju policije, smatrajući to „direktnim ugrožavanjem psihičkog mira ostale djece“.

„Ne šaljemo djecu u školu do daljnjeg“

Ispred škole u Zemunu i danas je primjetno prisustvo policije, a atmosfera je napeta. Savjet roditelja je uputio zvaničan zahtjev direktorki škole, tražeći hitno izjašnjenje o tome zašto su mjere zaštite do sada bile blage i kakav je plan za kritični datum, 3. mart.

„Mi smo kao roditelji u stalnom strahu od tragedije koja nam se desila 2023. godine. Činjenica da dete od 14 godina piše o smrti i stavlja datum je alarm koji država ne sme da ignoriše“, navodi se u dopisu roditelja.

Šta slijedi?

Očekuje se da u narednim satima prosvetna inspekcija izvrši vanredni nadzor u školi kako bi se utvrdilo da li je uprava postupala po protokolu o zaštiti učenika od nasilja. Takođe, Centar za socijalni rad će izvršiti opservaciju porodice i samog dječaka kako bi se utvrdili uzroci ovakvog ponašanja.

(Telegraf.rs)