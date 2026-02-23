Logo
Large banner

Izbio požar u kući u kojoj je bilo dijete: Povrijeđena jedna osoba

Izvor:

Kurir

23.02.2026

19:28

Komentari:

0
Избио пожар у кући у којој је било дијете: Повријеђена једна особа
Foto: Pixabay

Danas oko 15 časova i 20 minuta izbio je požar u porodičnoj kući u selu Stapar kod Sombora.

Pričinjena je veća materijalna šteta. Požar je prijavljen u 15.28 časova, nakon čega su na lice mjesta izašli pripadnici VSB Sombor i DVD Stapar kao i ekipe hitne pomoći.

Ирена Божиновски

Srbija

Ko je bila Irena Božinovski? Mlada političarka umrla u 41. godini

U požaru je povređena jedna osoba, koja je zadobila opekotine i nakon ukazane prve pomoći transportovana je u Opštu bolnica U Somboru radi daljeg liječenja.

U objektu se u trenutku izbijanja požara nalazilo i dijete, koje je pravovremeno evakuisano i, prema prvim informacijama, nije zadobilo povrede.

Градска управа, Бањалука

Banja Luka

Akumuliraju se problemi i dugovi u Gradu na Vrbasu

Uzrok požara za sada nije zvanično potvrđen. Požar je ugašen nešto poslije 17 časova.

Podijeli:

Tagovi :

Sombor

požar

Vatrogasci

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ко је била Ирена Божиновски? Млада политичарка умрла у 41. години

Srbija

Ko je bila Irena Božinovski? Mlada političarka umrla u 41. godini

2 h

0
Облачно вријеме и олуја

Srbija

Slijedi preokret vremena: Približavaju se dvije olujne mase

5 h

0
Priština Kosovo

Srbija

U Prištini ponovo osuđen Srbin na 13 godina za navodni ratni zločin

7 h

0
Расписани избори у девет јединица локалне самоуправе у Србији

Srbija

Raspisani izbori u devet jedinica lokalne samouprave u Srbiji

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Pelet pada - kupci čekaju udarne popuste

22

19

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

22

16

Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

22

15

Meteorolozi o narednim danima: Biće natprosječno toplo

22

13

Srušio se helikopter, najmanje 15 poginulih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner