Izbio požar u kući u kojoj je bilo dijete: Povrijeđena jedna osoba

Danas oko 15 časova i 20 minuta izbio je požar u porodičnoj kući u selu Stapar kod Sombora.

Pričinjena je veća materijalna šteta. Požar je prijavljen u 15.28 časova, nakon čega su na lice mjesta izašli pripadnici VSB Sombor i DVD Stapar kao i ekipe hitne pomoći.

U požaru je povređena jedna osoba, koja je zadobila opekotine i nakon ukazane prve pomoći transportovana je u Opštu bolnica U Somboru radi daljeg liječenja.

U objektu se u trenutku izbijanja požara nalazilo i dijete, koje je pravovremeno evakuisano i, prema prvim informacijama, nije zadobilo povrede.

Uzrok požara za sada nije zvanično potvrđen. Požar je ugašen nešto poslije 17 časova.