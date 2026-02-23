Izbio požar u kući u kojoj je bilo dijete: Povrijeđena jedna osoba

Izvor:
Kurir
23.02.2026
19:28
Danas oko 15 časova i 20 minuta izbio je požar u porodičnoj kući u selu Stapar kod Sombora.
Pričinjena je veća materijalna šteta. Požar je prijavljen u 15.28 časova, nakon čega su na lice mjesta izašli pripadnici VSB Sombor i DVD Stapar kao i ekipe hitne pomoći.
U požaru je povređena jedna osoba, koja je zadobila opekotine i nakon ukazane prve pomoći transportovana je u Opštu bolnica U Somboru radi daljeg liječenja.
U objektu se u trenutku izbijanja požara nalazilo i dijete, koje je pravovremeno evakuisano i, prema prvim informacijama, nije zadobilo povrede.
Uzrok požara za sada nije zvanično potvrđen. Požar je ugašen nešto poslije 17 časova.
