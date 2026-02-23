Slijedi preokret vremena: Približavaju se dvije olujne mase

Iako je oblačno, temperature u Srbiji su danas prave proljećne i dostižu vrijednosti od 18 stepeni, u Beogradu je nešto hladnije sa 13. Najtoplije je u Valjevu i u Loznici. Slaba kiša pada na sjeveroistoku zemlje.

Inače, otoplilo je širom Evrope, a topla vazdušna masa za jugozapada i zapada Evrope širi se dalje ka istoku i severoistoku.

Uskoro sledi preokret vremena u Srbiji i pogoršanje, ali će oni biti prolazno.

Već u toku noći iz Rumunije i Mađarske u sklopu hladnog fronta, doći će do naoblačenja sa kišom, koja će se do jutra širiti preko sjeverne do centralne Srbije, pa će kiša u ovim predjelima padati tokom prepodneva. Duvaće veoma jak sjeverozapadni vjetar.

I dok do sredine dana padavine budu prestale na sjeveru Srbije, uz razvedravanje u Vojvodini, kiša će padati u južnim i centralnim predjelima, dok će na planinama padati snijeg.

Snijeg se očekuje u višim planinama iznad 1300 metara nadmorske visine.

U toku večeri padavine će u svim predjelima prestati, uz razvedravanje.

U utorak će zajedno sa oblacima i padavinama stići i svježija vazdušna masa sa sjeveroistoka, ali će biti i dalje natprosječno toplo za ovo doba godine.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni, u Beogradu 11 stepeni.

Od srijede do kraja sedmice Srbija će biti pod uticajem snažnog anticiklona i visokog vazdušnog pritiska, uz vedro vrijeme, a sa Mediterana će stići veoma topla vazdušna masa.

Maksimalna temperatura biće iznad 15 stepeni, a najtoplije u petak, temperatura i do 20 stepeni.

Iako nas sutra očekuje prolazno pogoršanje vremena, sam kraj februara i početak marta donijeće Srbiji vreme nalik proljećnom, prenosi Alo.