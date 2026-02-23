Raspisani izbori u devet jedinica lokalne samouprave u Srbiji

Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić raspisala je redovne lokalne izbore u devet jedinica lokalne samouprave u Srbiji za 29 mart.

Brnabićeva je Odluku o raspisivanju izbora potpisala u centralnom holu Doma Narodne skupštine u 12 časova.

Redovni lokalni izbori biće održani u gradu Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka.

Brnabićeva je rekla da je u skladu sa ovlašćenjem iz člana 34 Zakona o lokalnim izborima donijela odluku o raspisivanju redovnih izbora za odbornike skupština devet jedinica lokalnih jedinica.

''Prethodni lokalni izbori u ovih devet jedinica lokalne samouprave su održani 3. aprila 2022. godine, a članom 35 Zakona odluka najranije 150 dana, a najkasnije 45 dana prije isteka mandata odbornika'', rekla je ona novinarima nakon potpisivanja Odluke o raspisivanju izbora.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, odbornici se biraju na četiri godine, a izbori za odbornike moraju se sprovesti najkasnije 30 dana prije kraja mandata odbornika kojima ističe mandat.

Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 45, ni više od 60 dana, a odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan održavanja izbora, kao i dan od kada počinju teći rokovi za vršenje izbornih radnji.