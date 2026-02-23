Logo
Large banner

Mlada srpska političarka iznenada preminula, sahrana na njen rođendan

Izvor:

Telegraf

23.02.2026

07:00

Komentari:

0
Млада српска политичарка изненада преминула, сахрана на њен рођендан
Foto: Facebook

Irena Božinovski, odbornica Skupštine grada Vranja, preminula je nakon kraće i iznenadne bolesti u 41. godini!

Božinovski, djevojačko Nikolić, rođena je 24. februara 1985. godine u Vranju gdje je završila Osnovnu školu "Vuk Karadžić" i srednju Ekonomsko-trgovinsku školu. Radila je u Simpu nakon čega od supruga Aleksandra Božinovskog preuzima odborničko mjesto ispred Demokratske partije Makedonaca i postaje predsjednica Komisije za saradnju između lokalnih jedinica u zemlji i inostranstvu i jedna od inicijatora za bratimljenje Grada Ohrida u Republici Sjevernoj Makedoniji i Grada Vranja.

мексико аеродром

Svijet

Širi se snimak aerodroma u Meksiku: Nema prijetnje, putnike uhvatila histerija

- Za sobom ostavlja neizbrisiv trag, prije svega kao dobar čovjek, žena, majka, a zatim i društveno angažovana i odgovorna osoba - navodi RTV Vranje.

Irene Božinovski biće sahranjena u utorak na svoj rođendan u 14 sati na Bunuševačkom groblju u Vranju.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

preminula žena

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласио се Ландау након убиства Ел Менча

Svijet

Oglasio se Landau nakon ubistva El Menča

10 h

1
Хаос: Картел кренуо у бруталну одмазду након убиства нарко-боса, стижу језиви снимци

Svijet

Haos: Kartel krenuo u brutalnu odmazdu nakon ubistva narko-bosa, stižu jezivi snimci

10 h

0
Сензација у Купу Шпаније! "Краљ" остао без круне, Басконија шокирала Реал Мадрид!

Košarka

Senzacija u Kupu Španije! "Kralj" ostao bez krune, Baskonija šokirala Real Madrid!

10 h

0
Бранко Ђурић

Scena

Branko Đurić postao djed, porodila se kćerka Zala

10 h

0

Više iz rubrike

Преминуо Мирослав Здравковић, бивши посланик и потпредсједник Скупштине Србије

Srbija

Preminuo Miroslav Zdravković, bivši poslanik i potpredsjednik Skupštine Srbije

12 h

0
Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

Srbija

Oproštaj od mlade majke troje djece poginule u teškoj nesreći: Život je izgubila naša draga Sanja dok se vraćala kući

20 h

0
Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

Srbija

Koverta za babine izazvala raspravu: "Kakva su to izmišljanja?!"

21 h

0
Вук Николов медаља олимпијада

Srbija

Vuku zlatna medalja i titula apsolutnog pobjednika Matematičke olimpijade u SAD

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

33

Molotovljev koktel bačen na restoran

08

33

Jak zemljotres pogodio Kinu

08

30

Šuška se o razvodu, a ovo je imovinska karta Vesne i Đoleta Đoganija

08

20

Lijek za dijabetes kao novi doping?

08

17

Slaviša Stojanović više nije trener Željezničara, ekipu vodio samo četiri utakmice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner