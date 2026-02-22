Logo
Large banner

Branko Đurić postao djed, porodila se kćerka Zala

22.02.2026

21:45

Komentari:

0
Бранко Ђурић
Foto: Youtube/ Haris Laus

Glumica Zala Đurić je na društvenoj mreži potvrdila radosnu vijest da je nedavno postala mama.

Kćerka Tanje Ribič i Branka Đurića se sa suprugom je prije nekoliko dana obradovala prvom djetetu, a sa svojim pratiocima je sada na društvenoj mreži podijelila i fotografiju na kojoj je pokazala trudnički stomak, prenosi 24ur.

Glumica Zala Đurić je potvrdila da se obradovala prvom djetetu. „Postala sam mama. Dobila sam najveću nagradu i najvažniju ulogu“, napisala je na društvenoj mreži, a objavi je dodala i tri svoje fotografije. Na jednoj od njih pokazala je i trudnički stomak,

Kako su mediji izvijestili još u novembru, vijest da je ćerka u drugom stanju potvrdila je i sama Tanja Ribič, koja je tada rekla da se porodica već veoma raduje prinovi.

Glumica, koju su slovenački gledaoci posebno zavoljeli u popularnim serijama Skriveno u raju i Kuća ljubavi, svoje privatni život inače brižljivo krije od očiju javnosti. Zala nije otkrila detalje o bebi, a sa suprugom se, prema navodima, obradovala djevojčici.

Podijeli:

Tagovi :

Branko Đurić

glumac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бранко Ђурић којег је крстио предсједник Додик прославља 18. рођендан

Društvo

Branko Đurić kojeg je krstio predsjednik Dodik proslavlja 18. rođendan

1 god

0
"Ђурологија" Бранка Ђурића Ђуре у Бањалуци

Kultura

"Đurologija" Branka Đurića Đure u Banjaluci

2 god

0
Đuro glumi u novoj seriji na Netflixu

Kultura

Đuro glumi u novoj seriji na Netflixu

2 god

0

Scena

Glumac po jogurtu dao ime kćerki

4 god

0

Više iz rubrike

Чеда Јовановић сломљен од бола због губитка пријатеља чије је тијело пронађено на планини

Scena

Čeda Jovanović slomljen od bola zbog gubitka prijatelja čije je tijelo pronađeno na planini

3 h

0
Бери Менилоу

Scena

Pjevač odgađa sve nastupe zbog teške bolesti: "Prošao sam kroz pakao"

3 h

0
"Бивши сам таксиста а данас уживам у плодовима рада" Бобан искрено о себи, породици и животним изазовима

Scena

"Bivši sam taksista a danas uživam u plodovima rada" Boban iskreno o sebi, porodici i životnim izazovima

7 h

0
Удала се трудна Деа Ђурђевић: Ево коме је рекла "ДА" у строгој тајности

Scena

Udala se trudna Dea Đurđević: Evo kome je rekla "DA" u strogoj tajnosti

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

26

Centralne vijesti, 22.2.2026.

22

16

Oglasio se Landau nakon ubistva El Menča

22

06

Haos: Kartel krenuo u brutalnu odmazdu nakon ubistva narko-bosa, stižu jezivi snimci

21

58

Senzacija u Kupu Španije! "Kralj" ostao bez krune, Baskonija šokirala Real Madrid!

21

45

Branko Đurić postao djed, porodila se kćerka Zala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner