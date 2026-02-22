Pjevač odgađa sve nastupe zbog teške bolesti: "Prošao sam kroz pakao"

Menilou je u decembru objavio da ima kancerogenu mrlju na lijevom plućnom krilu, koja će biti hirurški uklonjena. Tada je takođe odgodio svoju rezidenciju u Las Vegasu.

"Bio sam siguran da ću moći da nastupam u Areni za nekoliko nedjelja. Ljekar je odmahnuo glavom. Pogledao me, a onda je pogledao u pod. ‘Šta?‘, upitao sam. On je rekao: ‘Beri, nećeš biti spreman za 90-minutni nastup. Tvoja pluća još nisu spremna. U odličnoj si formi s obzirom na sve što si prošao, ali tvoje tijelo nije spremno. Ne bi trebalo da izvedeš prve nastupe u Areni. Nećeš izdržati.‘ Pa, imao sam osjećaj da će mi to reći. Duboko u sebi, želio sam da se vratim – ali moje tijelo je znalo ono što moje srce nije htjelo da prizna: nisam bio spreman", poručio je muzičar.

Dodao je da mu je ljekar rekao da će vjerovatno moći da održi nastupe zakazane za kraj marta i početak aprila.

"Mnogo, mnogo mi je žao što moram da odgodim neke od nastupa. Ponovo!", naglasio je Menilou i zahvalio svima na porukama i pozivima podrške. Na kraju objave rekao je da je njegovo tijelo "prošlo kroz pakao" i da mu treba vremena za oporavak.

Menilou je u januaru trebalo da započne američku turneju i najavio je nastupe u gradovima poput Orlanda, Tampe, Čarlstona, Kolumbusa i drugih.

Međutim, u decembru je posjetio ljekara nakon što je imao dva odvojena napada bronhitisa koja su trajala nedjeljama. Njegov ljekar mu je predložio magnetnu rezonancu, koja je otkrila mrlju na njegovim plućima. Muzičar je dodao da je bila "čista sreća" što je kancerogena mrlja otkrivena rano, prenosi B92.

Sredinom januara Menilou je objavio nove datume turneje i fanovima donio pozitivne vijesti o svom zdravlju. Poručio je da se "osjeća sjajno" nakon uklanjanja kancerogene mrlje, a potom je najavio nastupe za početak marta. Međutim, sada je te nastupe morao da odgodi kako bi se fokusirao na oporavak.