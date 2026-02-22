Melina, ipak, neće na "ludi kamen"

Nakon burnog razvoda od Harisa Džinovića, modna kreatorka Melina Džinović i dalje je u žiži interesovanja javnosti. Iako se posljednjih mjeseci spekulisalo da je spremna da ponovo stane na ludi kamen, kako tvrde domaći mediji, od svadbe za sada nema ništa.

Prema navodima izvora bliskih kreatorki, Melina je nakon razvoda uspjela da svoj emotivni život vješto sakrije od očiju javnosti. Za razliku od perioda kada se sa Harisom često pojavljivala na javnim događajima i crvenim tepisima, sada pažljivo bira kada i gdje će se pojaviti, ali i s kim.

Navodno je u vezi sa uspješnim biznismenom iz Enleske koji nije dio javne scene, pa se o njemu zna vrlo malo.

- Od svadbe nema ništa. Nikakvog venčanja niti velikog slavlja neće biti. Tačno je da Melina ima ozbiljnog partnera i da joj je s njim lepo. On joj pruža stabilnost, sigurnost i luksuz na koji je navikla. Zahvaljujući njemu, živi bez briga, putuje i uživa, ali to ne znači da planira brak - navodi izvor.

Spekulacije o navodnoj svadbi, prema istim tvrdnjama, potekle su upravo iz kruga njenih prijatelja.

Ipak, priča ima i drugu dimenziju. Kako se navodi, odnos između Meline i Harisa nakon razvoda nije ostao prijateljski. Javna iznošenja detalja iz njihovog privatnog života, koja su dolazila s pjevačeve strane, navodno su je dodatno pogodila.

- Jasno je da nisu ostali u dobrim odnosima. Melini je zasmetalo što su neke stvari iznete u javnost. Na neki način je želela da pokaže da je nastavila dalje i da je srećna. Priča o udaji možda je bila način da pošalje poruku pevaču, da se on iznervira - kaže sagovornica koja tvrdi da je dobro upućena u dešavanja.

U međuvremenu, kreatorka se u potpunosti posvetila poslu. Luksuzna putovanja, večere u ekskluzivnim restoranima i diskretna pojavljivanja na privatnim događajima samo su dodatno podgrijala priče da uživa u vezi sa imućnim partnerom.

Ipak, oni koji je dobro poznaju tvrde da Melina nije žena koja olako donosi odluke kad je brak u pitanju. Poslije dugogodišnje zajednice i turbulentnog razvoda, navodno je opreznija nego ikad.

- Ona sad želi mir. Ne želi medijsku pompu, niti spektakularna venčanja pod reflektorima. Ako ikad odluči da se ponovo uda, to će biti tiho i daleko od očiju javnosti - tvrdi izvor Kurira.