Ovaj "jeftini" Ajfon i nije baš jeftin

Izvor:

B92

22.02.2026

12:36

Овај "јефтини" Ајфон и није баш јефтин
Foto: Apple

Caviar je predstavio iPhone Air od 24-karatnog zlata, sa cijenom koja ostavlja bez daha u odnosu na original.

Iako Apple-ov iPhone Air (poznat i kao iPhone 17 Slim) prati reputacija modela koji bi trebalo da popuni prazninu u sredini ponude, čuveni ruski brend luksuznih dodataka Caviar odlučio je da mu podari tretman koji prkosi svakoj ideji o uštedi.

Caviar je predstavio svoju novu kolekciju baziranu na iPhone Air modelu, a zvijezda serije je verzija presvučena 24-karatnim zlatom. Dok se originalni Apple-ov dizajn fokusira na minimalizam i ekstremnu tankoću, Caviar je u tu jednačinu ubacio najplemenitije materijale.

ajfon

