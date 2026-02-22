Ovaj "jeftini" Ajfon i nije baš jeftin

Caviar je predstavio iPhone Air od 24-karatnog zlata, sa cijenom koja ostavlja bez daha u odnosu na original.

Iako Apple-ov iPhone Air (poznat i kao iPhone 17 Slim) prati reputacija modela koji bi trebalo da popuni prazninu u sredini ponude, čuveni ruski brend luksuznih dodataka Caviar odlučio je da mu podari tretman koji prkosi svakoj ideji o uštedi.

Caviar je predstavio svoju novu kolekciju baziranu na iPhone Air modelu, a zvijezda serije je verzija presvučena 24-karatnim zlatom. Dok se originalni Apple-ov dizajn fokusira na minimalizam i ekstremnu tankoću, Caviar je u tu jednačinu ubacio najplemenitije materijale.