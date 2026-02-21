Porast Zemljinih vibracija mogao bi da remeti mozak i izazove velike posljedice

Služba za praćenje vremenskih prilika u svemiru prijavila je porast Zemljinog „pulsa“, što je pokrenulo zabrinutost da bi to moglo da utiče na ljudski mozak.

Šumanova rezonanca, prirodna elektromagnetna frekvencija stvara talase u prostoru između Zemljine površine i jonosfere — sloja iznad Zemlje u kome sunčeva svjetlost naelektriše čestice i omogućava radio-signalima da putuju na velike udaljenosti, navodi NASA.

Nastala i održavana udarima munja širom svijeta, ovaj „ritam planete“ obično oscilira na 7,83 ciklusa u sekundi, mjereno u hercima, prenosi Njujork post.

Međutim, aplikacija za praćenje svemirskog vremena MeteoAgent zabilježila je porast ovog pulsa tokom februara, što bi, kako tvrde, potencijalno moglo da izazove probleme.

Zabrinutost se zasniva na pretpostavci da ovaj Zemljin ritam može da utiče na moždane talase povezane sa spavanjem i koncentracijom, pa bi nagle promjene teoretski mogle da naruše neuronsku ravnotežu.

Pojedinačna svjedočenja povezuju ove poremećaje sa raznim simptomima, uključujući glavobolje, vrtoglavicu, „maglu u glavi“, zujanje u ušima, promjene raspoloženja i poremećen san.

Nauka i tehnologija Otkriven Spinosaurus: Praistorijski ribolovac iz Sahare

Tokom sna ili faze opuštanja koja mu prethodi, mozak stvara „teta“ talase, koji se kreću između četiri i osam ciklusa u sekundi — u skladu sa Šumanovom rezonancom.

Zbog toga bi svaka promjena u ritmu mogla da poremeti cirkadijalni ritam.

Naučnici ove poremećaje prate pomoću skale od nula do devet — gdje nula označava mirne uslove, a devet jaku geomagnetnu oluju koja može da utiče na satelite, elektromreže i radio-signale.

Navodno su tokom ovog mjeseca četiri dana vrijednosti prelazile 5.0, što znači da su osjetljivi ljudi možda mogli da osjete efekte ovih talasa.

Ipak, naučnici još uvijek nisu utvrdili konačan dokaz da ovaj fenomen zaista ima takav uticaj na ljudski organizam.

Jedna studija iz Japana ispitivala je da li Šumanova rezonanca utiče na krvni pritisak i sugerisala da bi niskofrekventne elektromagnetne varijacije mogle imati određenu ulogu.

Međutim, istraživači su zaključili da su vjerovatno i drugi faktori iz okruženja uticali i da ne postoji dokaz da smo izloženi „geomagnetnoj muzici“ koja remeti organizam.

(sputnik srbija)