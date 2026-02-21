Logo
Large banner

Porast Zemljinih vibracija mogao bi da remeti mozak i izazove velike posljedice

Izvor:

Sputnik Srbija

21.02.2026

12:30

Komentari:

0
Земља, планета
Foto: Pixabay/qimono

Služba za praćenje vremenskih prilika u svemiru prijavila je porast Zemljinog „pulsa“, što je pokrenulo zabrinutost da bi to moglo da utiče na ljudski mozak.

Šumanova rezonanca, prirodna elektromagnetna frekvencija stvara talase u prostoru između Zemljine površine i jonosfere — sloja iznad Zemlje u kome sunčeva svjetlost naelektriše čestice i omogućava radio-signalima da putuju na velike udaljenosti, navodi NASA.

Nastala i održavana udarima munja širom svijeta, ovaj „ritam planete“ obično oscilira na 7,83 ciklusa u sekundi, mjereno u hercima, prenosi Njujork post.

Međutim, aplikacija za praćenje svemirskog vremena MeteoAgent zabilježila je porast ovog pulsa tokom februara, što bi, kako tvrde, potencijalno moglo da izazove probleme.

Zabrinutost se zasniva na pretpostavci da ovaj Zemljin ritam može da utiče na moždane talase povezane sa spavanjem i koncentracijom, pa bi nagle promjene teoretski mogle da naruše neuronsku ravnotežu.

Pojedinačna svjedočenja povezuju ove poremećaje sa raznim simptomima, uključujući glavobolje, vrtoglavicu, „maglu u glavi“, zujanje u ušima, promjene raspoloženja i poremećen san.

dinosaur sc yt

Nauka i tehnologija

Otkriven Spinosaurus: Praistorijski ribolovac iz Sahare

Tokom sna ili faze opuštanja koja mu prethodi, mozak stvara „teta“ talase, koji se kreću između četiri i osam ciklusa u sekundi — u skladu sa Šumanovom rezonancom.

Zbog toga bi svaka promjena u ritmu mogla da poremeti cirkadijalni ritam.

Naučnici ove poremećaje prate pomoću skale od nula do devet — gdje nula označava mirne uslove, a devet jaku geomagnetnu oluju koja može da utiče na satelite, elektromreže i radio-signale.

Navodno su tokom ovog mjeseca četiri dana vrijednosti prelazile 5.0, što znači da su osjetljivi ljudi možda mogli da osjete efekte ovih talasa.

Ipak, naučnici još uvijek nisu utvrdili konačan dokaz da ovaj fenomen zaista ima takav uticaj na ljudski organizam.

Jedna studija iz Japana ispitivala je da li Šumanova rezonanca utiče na krvni pritisak i sugerisala da bi niskofrekventne elektromagnetne varijacije mogle imati određenu ulogu.

Međutim, istraživači su zaključili da su vjerovatno i drugi faktori iz okruženja uticali i da ne postoji dokaz da smo izloženi „geomagnetnoj muzici“ koja remeti organizam.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi :

Zemlja

planeta

ljudi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Астрономи први пут посматрали невјероватну трансформацију звијезде у црну рупу

Nauka i tehnologija

Astronomi prvi put posmatrali nevjerovatnu transformaciju zvijezde u crnu rupu

4 d

0
Стрес

Zdravlje

Nauka dala odgovor: Da li stres ubrzava starenje?

1 sedm

0
Бушилица стара 5.300 година показала да је алат у Египту коришћен много раније него што се мислило

Nauka i tehnologija

Bušilica stara 5.300 godina pokazala da je alat u Egiptu korišćen mnogo ranije nego što se mislilo

1 sedm

0
Електрични аутомобили изазивају мучнину код путника: Наука објаснила зашто

Auto-moto

Električni automobili izazivaju mučninu kod putnika: Nauka objasnila zašto

1 sedm

0

Više iz rubrike

Шок-откриће! Нестанак језера изазвао потресе?

Nauka i tehnologija

Šok-otkriće! Nestanak jezera izazvao potrese?

17 h

0
Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II

Nauka i tehnologija

Veliki korak ka Mjesecu: NASA uspješno testirala SLS za misiju Artemis II

17 h

1
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Nauka i tehnologija

Naučnik likvidiran ispred kuće, otkrio da je na još jednoj planeti moguć život?

19 h

0
Стиже паметни сат који ће управљати животом?

Nauka i tehnologija

Stiže pametni sat koji će upravljati životom?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

49

Napadnuti vaterpolisti banjalučkog Borca

14

42

Lindzi Von: Bilo je potrebno dosta pločica i šrafova da bi se sve ponovo sastavilo

14

33

Košarac: Egzodus sarajevskih Srba - najpotresnija priča o etničkom čišćenju

14

32

Tvrde da su pronašli više od 30.000 tona zlata: Jedno od najvećih nalazišta na svijetu?

14

29

Ozbiljno se "kuva": Desetine američkih borbenih aviona prebačene u Jordan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner