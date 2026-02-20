Stiže pametni sat koji će upravljati životom?

Kompanija Meta, vlasnik platformi Fejsbuk i Instagram, navodno je oživjela svoje planove za lansiranje pametnog sata nakon što je prethodni sličan projekat obustavljen prije nekoliko godina.

Prema dostupnim informacijama, novi uređaj se interno razvija pod kodnim imenom "Malibu 2".

Iako su raniji prototipovi uključivali ambiciozne dizajne sa dvije kamere, novi izvještaji sugerišu da će se Meta ovog puta fokusirati na integraciju sa svojim ekosistemom nosivih uređaja. Ključne karakteristike novog sata uključivaće:

-Napredno praćenje zdravlja i fitnesa: Standardne funkcije koje bi stale rame uz rame sa konkurentima poput Epla i Samsunga.

-Meta AI asistent: Duboka integracija vještačke inteligencije direktno na zglobu korisnika.

-Povezanost sa pametnim naočarama: Sat bi mogao služiti kao kontrolni uređaj ili dodatni ekran za Metine Rej-Ban pametne naočare i buduće AR uređaje.

Podsjetimo, Meta je 2022. godine odustala od prvobitnog plana za pametni sat u okviru širih mjera štednje u svom odjeljenju Reality Labs. Međutim, uspjeh njihovih pametnih naočara i brzi razvoj AI tehnologije podstakli su kompaniju da se vrati na tržište nosivih uređaja.

Iako su se ranije pojavljivale spekulacije o izlasku tokom 2025. godine, najnoviji podaci ukazuju na to da Meta planira zvanično predstavljanje uređaja tokom 2026. godine. Kompanija za sada nije zvanično komentarisala ove navode.