Stiže pametni sat koji će upravljati životom?

Izvor:

B92

20.02.2026

12:32

Стиже паметни сат који ће управљати животом?

Kompanija Meta, vlasnik platformi Fejsbuk i Instagram, navodno je oživjela svoje planove za lansiranje pametnog sata nakon što je prethodni sličan projekat obustavljen prije nekoliko godina.

Prema dostupnim informacijama, novi uređaj se interno razvija pod kodnim imenom "Malibu 2".

zemljotres potres

Društvo

Meteorolog objasnio zašto je dobra serija zemljotresa u BiH

Iako su raniji prototipovi uključivali ambiciozne dizajne sa dvije kamere, novi izvještaji sugerišu da će se Meta ovog puta fokusirati na integraciju sa svojim ekosistemom nosivih uređaja. Ključne karakteristike novog sata uključivaće:

-Napredno praćenje zdravlja i fitnesa: Standardne funkcije koje bi stale rame uz rame sa konkurentima poput Epla i Samsunga.

-Meta AI asistent: Duboka integracija vještačke inteligencije direktno na zglobu korisnika.

-Povezanost sa pametnim naočarama: Sat bi mogao služiti kao kontrolni uređaj ili dodatni ekran za Metine Rej-Ban pametne naočare i buduće AR uređaje.

Podsjetimo, Meta je 2022. godine odustala od prvobitnog plana za pametni sat u okviru širih mjera štednje u svom odjeljenju Reality Labs. Međutim, uspjeh njihovih pametnih naočara i brzi razvoj AI tehnologije podstakli su kompaniju da se vrati na tržište nosivih uređaja.

Саво Минић и Кристофер Шелдон

Republika Srpska

Potvrđen aranžman od 81 miliona evra za put Foča - Šćepan polje

Iako su se ranije pojavljivale spekulacije o izlasku tokom 2025. godine, najnoviji podaci ukazuju na to da Meta planira zvanično predstavljanje uređaja tokom 2026. godine. Kompanija za sada nije zvanično komentarisala ove navode.

