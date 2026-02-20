Logo
Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

20.02.2026

12:15

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Rimski tužioci, koji istražuju stravični požar u baru "Le Constellation" tokom dočeka Nove godine u luksuznom švajcarskom odmaralištu Kran-Montana, objavili su nove, uznemirujuće detalje istrage. Svjedočenja preživjelih Italijana mogla bi biti ključna za podizanje optužnica protiv odgovornih.

U ovoj nezapamćenoj tragediji život je izgubila 41 osoba, među kojima je i šestoro tinejdžera iz Italije.

Аутопутеви Републике Српске-13092025

Republika Srpska

Vozači pozvani na oprez: Od ponedjeljka aktivnosti na auto-putu Banjaluka-Gradiška

Optužbe protiv vlasnice: Pobjegla dok je bar gorio?

Prema izvještaju agencije Ansa, svjedoci su iznijeli teške optužbe na račun suvlasnice objekta, Džesike Moreti.

Napuštanje mjesta događaja:

Tvrdi se da je Moreti napustila bar odmah nakon izbijanja požara, ne pokušavši da pomogne gostima.

Zaključani izlazi:

Posebno su značajna svjedočenja da su izlazi za evakuaciju bili zaključani, što je pretvorilo lokal u smrtonosnu zamku.

Haos i nedostatak opreme za spasavanje

Preživjeli gosti opisali su scene potpunog haosa i odsustva bilo kakve bezbjednosne procedure. Prema njihovim riječima:

Nije bilo uputstava: Osoblje nije dalo nikakve instrukcije gostima kako da postupe u slučaju opasnosti.

Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Provokacija bošnjačkih stranaka i nedostatak znanja da riješe probleme u FBiH

Oprema zakazala: Aparati za gašenje požara uopšte nisu upotrijebljeni.

Brzina širenja: Vatra se proširila kroz cijeli objekat u roku od samo nekoliko minuta, ostavljajući prisutne bez vremena za reakciju.

"Svjedočenja italijanskih državljana bacaju potpuno novo svjetlo na bezbjednosne propuste koji su doveli do ovolikog broja žrtava", navode izvori iz tužilaštva.

