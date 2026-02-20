Utopilo se osam turista u jezeru: Potonuli pod led

Najmanje osam osoba se utopilo, dok je jedno spaseno kada je vozilo sa stranim turistima upalo u Bajkalsko jezero, izjavio je gubenator Irkutske oblasti Igor Kobzev.

"Tragedija na Bajkalskom jezeru. U blizini rta Hoboj vozilo koje je prevozilo strane turiste upalo je u zaleđeno jezero i potonulo pod led", napisao je Kobzev na platformi "Maks".

Košarka Luka Dončić upao u probleme zbog Breskvice

On je dodao da je, prema riječima očevidaca, jedan turista uspio da se izvuče, dok se pretpostavlja da su ostali putnici i vozač smrtno stradali i za njima se traga.